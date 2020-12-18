【李偲嫣病逝】李偲嫣丈夫謝鋮浚仍未獲安排檢疫　梁美芬斥政府效率不可接受

▲ 李偲嫣丈夫謝鋮浚仍未獲安排檢疫。（資料圖片）

正義聯盟發起人李偲嫣前日在寓所暈倒，送醫不治，她對新冠肺炎病毒測試，呈初步陽性，其丈夫謝鋮浚作為緊密接觸者，至今仍未獲安排入院檢查或入住檢疫中心，一直留在寓所自我隔離。經民聯議員梁美芬稱，得悉現時尚有幾百名緊密接觸者在家等候檢疫，對政府未能協助表示強烈不滿。

梁美芬引述謝鋮浚稱，謝和妻子李偲嫣近日均曾發燒，有到旺角私家醫生診所求診，並接受病毒檢測，但等待數日仍未收到檢測報告，謝鋮浚服藥後已退燒，惟李偲嫣則病情反覆，更不幸離世。惟謝鋮浚一直未獲政府部門安排及協助進一步檢測或檢疫。

▲ 梁美芬批評政府效率慢。

梁美芬在社交平台批评，政府沒有即時派人為等待檢疫的人送上手帶，也沒有通知何時可以送往檢疫中心，得個等字，認爲政府效率之慢，完全不可接受，會令感染者拖延病情，延誤求醫。「他們作為有機會染疫的人，分分鐘都是一條命。」她又擔心，這些等待送往檢疫中心的人士，是否能自律地真正留在家中。她促港府立即行動，又建議，如果人手不足，應尋求内地支援。直言「政府再拖拖拉拉，只會繼續讓病毒在社區擴散，不可收拾！」

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