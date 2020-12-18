【面授課堂】學界料1月初難復課有小學已押後考試　教育局稱會盡快公布聖誕假後上課安排

▲ 教育局稱會盡快公布聖誕假後上課安排。

教育局早前宣布全港中小學及幼稚園自本月2日起暫停面授課堂，直至聖誕假期開始，現距明年1月上課尚餘約兩周，學界呼籲教育局盡快公布屆時須否繼續暫停面授課，但有見疫情仍然嚴峻，有學界代表預料1月初未能恢復面授課，有小學已決定將考試押後舉行。

教育局今日（18日）表示，就學校聖誕假期後的上課安排，正密切跟進疫情發展及聽取專家意見，並會與學界保持聯繫，盡快公布及通知學校有關安排。

過去教育局宣布恢復面授課堂安排，一般會提前兩、三周通知學界準備，津貼小學議會主席胡艷芬向TOPick表示，由於教育局至今尚未公布聖誕假期後能否恢復面授課堂，加上現時疫情未有回落跡象、確診數字仍是較大的雙位數，因此學界對情況感到不樂觀，估計1月初仍未能恢復面授課堂。

胡艷芬續指，小學一般於1月進行上學期考試，但假如屆時未能恢復面授課堂，許多學校正準備押後考試，以其任教的九龍灣聖若翰天主教小學為例，原訂1月初舉行考試，已決定押後1個月至2月進行，她說：「如堅持考試，未能全程參與網課的同學未必能應付到，學習情況亦不太理想；最低限度要讓學生回校上最少兩周面授課，才進行紙筆評估。」此外，她指有學校或採用進展性評估及其他學習表現評估等取代紙筆考試，網上考試亦是值得探討的方法。

津貼中學議會主席劉振鴻亦呼籲教育局盡快公布安排，讓師生早作準備。他指，一般學校仍然按教育局上月底公布暫停面授課程至聖誕假期，並假設之後能恢復面授課堂作初步部署，其任教的樂善堂余近卿中學，已向家長發通告講述假期後的期中試安排，但校方仍會按教育局最新公布應變，假設1月中復課，已有心理準備要比復課日遲一至兩周後才考試，以預留時間讓學生適應校園生活及重溫，直言延遲復課會對學習進度有影響，強調需以學生安全為先。

至於聖誕假期學生可否真正放假？部分學校仍會按個別級別需要繼續上網課。劉振鴻說，特別是即將於明年4月應考中學文憑試（DSE）的中六學生，受疫情影響令上課時間大減，不同學校或會安排補課或其他學習活動，包括針對學習動機低的學生，因網課致學習差異擴大的情況。小學方面，胡艷芬指，12月暫停面授課期間，學界已即時應變轉為網課，認為「假期就係假期」，應該讓教師及學生「差電休息」，暫停網課。

TOPick診症室由專家解構學生在家學習會有何心理或情緒問題? 即按睇片

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅