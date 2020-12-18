【檢疫酒店】5間指定酒店提早運作　單人房每晚平均800多元

▲ 5間指定檢疫酒店今日起提早運作，九龍酒店是其中一間。（陳靜儀攝）

本港下周二（22日）正式推出36間指定檢疫酒店（有關名單及收費，即按此處），其中5間酒店今日（18日）提早運作，單人房價平均800多元，指定交通同時啟用，陸續有住客乘搭專車抵達酒店，有酒店的房間首日已被訂滿。

今日起運作的5間指定檢疫酒店包括：

荃灣帝盛酒店

灣仔帝盛酒店

富豪東方酒店

君怡酒店

九龍酒店

在九龍酒店，有職員戴上面罩﹑口罩及手套加強清潔大堂位置，酒店亦在接待櫃位架置透明膠板；如果有人送外賣，只可酒店門外櫃枱放低，再由職員送到房間。九龍酒店非套房的單人房間，包一日3餐，每晚880元，14日檢疫共需約1.23萬元，首日已經爆滿。

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君怡酒店則提供495間標準房間供檢疫人士入住，單人房每晚同樣收費880元，雙人房每晚則收費1,160元。酒店有告示提醒住客在檢疫期內，不得接受任何人士探訪，否則可被監禁半年及2.5萬元；職員則穿上保護衣接待到酒店的人士。

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公務員事務局局長聶德權早前表示，指定檢疫酒店會試行兩個月，期間入住率不足5成，政府會補貼差額，金額以房價7成或600元為上限，以較低者為準。

▲ 36間指定檢疫酒店。

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記者：陳曉瑩