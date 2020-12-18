【新冠肺炎】彭耀佳︰疫情後開拓大灣區「一程多站」旅遊模式

▲ 旅發局主席彭耀佳早前接受廠商會一個網上節目的訪問。（Hashtag CMA Facebook網上截圖）

新冠肺炎疫情嚴峻，本港旅遊業遭受重擊。香港旅遊發展局主席彭耀佳稱，預計疫情過後，旅遊市場將會以短途為主，認為香港未來應着力開拓「會展獎勵旅遊」市場，以及大灣區「一程多站」旅遊模式。

彭耀佳日前接受香港中華廠商聯合會（廠商會），一個網上節目訪問時表示，預期疫情過後，全球旅遊業將出現洗牌，各個國家和城市都會極力爭取旅客重臨，未來旅遊業競爭將會非常激烈。他認為，香港的地理位置優越，四個小時的航程可涵蓋全球一半的人口，未來香港旅遊業可先招待短途客，而為了增加旅客訪港的信心，旅發局與香港品質保證局合作，為旅遊相關行業提供統一的衞生防疫指引。

他續指，香港作為一個國際交通的樞紐，在粵港澳大灣區發展規劃下，有條件發展「一程多站」的旅遊模式；以香港作為落腳點，旅客在香港旅遊後，再到大灣區遊玩，然後經香港離開。他說，旅發局會與大灣區各市的有關部門保持緊密聯繫，探討如何加強合作，提供一個優惠旅遊套餐供旅客選擇，未來亦會加快發展「會展獎勵旅遊」，吸引更多高消費旅客來港。

在疫情期間，彭耀佳稱，旅發局會利用線上形式推廣香港，以維持國際曝光。

【TOPick 6 周年】人人有份 送6萬份中移動(30GB)5G本地數據：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯︰尹櫻霖