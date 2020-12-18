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【強制檢測】外地抵港完成14天檢疫人士　到埗後第19或20日須再檢測

社會 20:11 2020/12/18

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由外地到港人士完成14天檢疫後，須於到港後的第19或20天接受核酸檢測。（程志遠攝）

政府表示，將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》第599J章，要求於今年12月2日或之後後到港的人士，須於到港後的第19或20天接受新冠肺炎核酸檢測，以及早識別輸入個案。
 　　　
食物及衞生局今日（18日）表示，為及早識別輸入個案，達到外防輸入的目標，政府在參考專家意見後，將規定從中國以外地區抵港並已完成14天檢疫的人士，在抵港後第19或20天須再次接受檢測，以確保即使在病毒潛伏期超過檢疫期的非常罕有情況下，仍可通過強制檢測找到漏網之魚。
 
根據強制檢測公告，任何年滿6歲或以上，在今年12月2日或之後到達香港，並根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》(第599E章)第3條發出的檢疫令實行檢疫的人士，須在到達香港後的第19或20天進行檢測。該人士到達香港後的第19或20天是由到達當天作第一天起計。
 
受檢人士必須於社區檢測中心接受檢測服務，並出示檢疫令上列明的身分證明文件，以及在可行範圍內出示檢疫令，以登記進行檢測。受檢人士亦須保存載有檢測結果的電話短訊通知，並在執法人員要求提供有關該人士進行檢測的資料時，提供有關電話短訊通知供其查核。

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責任編輯：蘇文軒

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