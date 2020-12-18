涉非禮未成年少女　男警被捕後續犯案認8罪候判

▲ 男警涉非禮未成年少女，今於區域法院承認非禮等共8罪候判。(經濟日報資料圖片)

隸屬毒品調查科男警涉於2017至2018年間，經社交媒體認識6名11至14歲女童，期間涉在屋邨梯間及公園相約見面，分別非禮、要求女童替他口交及進行性交等，警員被補後續犯案，被控非禮及向16歲以下女童作猥褻行為等共8罪，涉案男警今（18日）於區域法院承認控罪，案件押後至2021年1月18日求情，期間會為被告索取心理和背景報告。

被告余俊鑫(34歲)今承認共8項控罪，包括2項向16歲以下女童作猥褻行為 、3項非禮、2項非法性交及1項管有兒童色情物品罪，涉案6名女童，年齡介乎11至14歲，被告被補後，於保釋期間犯下1項非法性交罪。

案情指，被告於2018年2月經社交媒體認識女童J，被告以時薪200元交易作兼職女友。及後被告邀請J見面，J介紹X（12歲）及Y（11歲）予被告認識，X及Y兩人應邀到一停車場與被告見面，被告多次觸摸Y胸部及下體，又要求兩人替他口交，X拒絕口交，但X最終替被告手淫，被告事後給予各人200元。

2018年5月，J被母親發現援交，母親向學校求助及報警處理。警方拘捕被告，調查期間發現涉3名受害女童Z、A及B。

被告於2017年至2018年間認識女童Z、A及B，被告於2017年要求女童Z（12歲）將胸部及下體的照片傳給她，Z不願意但不懂拒絕，警方其後在被告的手機中找到28張相關照片。被告及後約女童A（14歲）到屋邨梯間見面，被告在A不情願下，親吻A及非禮其下體私處。

約於同一時間，被告認識了B（13歲），傾談間被告曾要求成為B的男友，兩人曾相約在公園見面，被告與B性交。

被告被捕後曾獲准保釋，惟期間再次犯案。2018年7月，被告與友人及女童C（14歲）等在蘭桂坊喝酒，期間C喝醉，由被告送回家，並於其住所樓層梯間強行與C性交，C曾推門欲逃走，但遭被告拉著，最終被告停止，C才返家休息。

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記者：林欣樂