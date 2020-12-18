涉造假單呃政府口罩生產資助912萬元　5人涉串謀詐騙被捕

▲ 毒品調查科財富調查組總督察鄧凱彤（右）交代案情。（曾秋文攝）

本港年初對口罩供應緊張，為鼓勵本地口罩生產，政府推出「本地口罩生產資助計劃」協助應對燃眉之急。警方今日（18日）拘捕5人，涉嫌透過資助計劃串謀詐騙政府，涉款逾912萬元。

毒品調查科財富調查組總督察鄧凱彤表示，警方早前接獲情報指一名男子的銀行戶口有大量可疑交易，調查後發現涉案人士該名男子與4人成立新公司申請資助，承諾每月生產300萬個口罩，條件包括要以成本價每月向政府提供200萬個口罩，其餘要賣給本地買家。

警方發現，涉案人士利用4間公司扮演不同角色，包括製造口罩器材供應商、原材料供應商、口罩製造商及本地分銷商，涉利用虛假單據抬高原材料成本價，以高於成本價賣口罩給政府，又利用虛假送貨單營造向本地銷售的假象。警方亦發現其中3間公司的董事是其中一間公司的僱主及員工，而部分送貨單亦是公司成立之前發出，所以警方有理由相信該集團進行欺詐行為。

政府向該公司購入1,000萬個口罩，其中政府已支付其中400萬個口罩的款項，涉及912萬，平均每個口罩成本2.28元，至於口罩的來源、口罩的真正成本警方仍在調查。

5名被捕人分別是3女2男，年齡介乎28至51歲，將被控以串謀欺詐罪，警方在該公司地址檢獲一批電腦，現金，銀行文件，並凍結了該公司40萬元資金。

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記者：曾秋文