【新冠肺炎】63歲確診男病人逃出伊利沙伯醫院　院方報警求助

▲ 伊利沙伯醫院一名63歲確診新冠肺炎男病人於今日下午約5時逃離醫院。（資料圖片）

伊利沙伯醫院一名63歲確診新冠肺炎男病人（個案編號：7379），於今日（18日）下午約5時逃離醫院，院方報警求助。

院方指，該名男病人由12月14日起入住該院隔離病房接受治療，今日下午約五時，病房職員發現病人試圖離開病房，職員隨即追出，但病人已經樓梯逃去無蹤。病房職員立即通知醫院保安在院內進行搜索，惜未有發現。院方遂報警求助，亦已向衞生防護中心通報有關事件，並已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處匯報事件。

病人身高約1.6米，中等身材及蓄黑色短頭髮，離院時身穿病人服、深藍色外套及運動鞋，並有佩戴外科口罩。院方呼籲市民若發現有關病人，請通知警方或致電熱線電話3506 8944。院方呼籲所有接受隔離治療的病人，必須聽從醫護人員指示，不應擅自離開醫院，以保障自己及公眾健康。

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責任編輯：蘇文軒