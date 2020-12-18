  • 16°C
香港時間 : 20201218日 (週五) 22:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】63歲確診男病人逃出伊利沙伯醫院　院方報警求助

社會 21:48 2020/12/18

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

伊利沙伯醫院一名63歲確診新冠肺炎男病人於今日下午約5時逃離醫院。（資料圖片）

伊利沙伯醫院一名63歲確診新冠肺炎男病人（個案編號：7379），於今日（18日）下午約5時逃離醫院，院方報警求助。

院方指，該名男病人由12月14日起入住該院隔離病房接受治療，今日下午約五時，病房職員發現病人試圖離開病房，職員隨即追出，但病人已經樓梯逃去無蹤。病房職員立即通知醫院保安在院內進行搜索，惜未有發現。院方遂報警求助，亦已向衞生防護中心通報有關事件，並已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處匯報事件。

病人身高約1.6米，中等身材及蓄黑色短頭髮，離院時身穿病人服、深藍色外套及運動鞋，並有佩戴外科口罩。院方呼籲市民若發現有關病人，請通知警方或致電熱線電話3506 8944。院方呼籲所有接受隔離治療的病人，必須聽從醫護人員指示，不應擅自離開醫院，以保障自己及公眾健康。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【檢疫酒店】5間指定酒店提早運作　單人房每晚平均800多元
今日 20:17
【檢疫酒店】5間指定酒店提早運作　單人房每晚平均800多元
【強制檢測】外地抵港完成14天檢疫人士　到埗後第19或20日須再檢測
今日 20:11
【強制檢測】外地抵港完成14天檢疫人士　到埗後第19或20日須再檢測
【新冠肺炎】建造業議會下周二推自願檢測計劃 安排檢測機構到工地採集樣本
今日 21:06
【新冠肺炎】建造業議會下周二推自願檢測計劃 安排檢測機構到工地採集樣本
治療 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 伊利沙伯醫院

最高瀏覽

【窮媽大翻身】3孩靚媽說服老公辭工開拉麵店　生意月入僅1.5萬靠一招翻身年賺5千萬
17:46 2020/12/17
【窮媽大翻身】3孩靚媽說服老公辭工開拉麵店　生意月入僅1.5萬靠一招翻身年賺5千萬
【求生技巧】約定「誰先死就吃對方肉」　情侶被困珠峰47天靠求生技巧1死1獲救
今日 11:50
【求生技巧】約定「誰先死就吃對方肉」　情侶被困珠峰47天靠求生技巧1死1獲救
【屢傳分訊】天后王菲傳戀上小鮮肉　跟謝霆鋒復合6年感情再起暗湧
11:41 2020/12/17
【屢傳分訊】天后王菲傳戀上小鮮肉　跟謝霆鋒復合6年感情再起暗湧