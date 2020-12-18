衞生署調查中藥配方顆粒「本草」疑作虛假聲稱　海關拘捕49歲男子

▲ 懷疑附有虛假生產標準、名為「本草」的中藥配方顆粒。（新聞處）

衞生署與海關今日（18日）進行聯合行動，突擊搜查位於九龍觀塘鴻圖道43號的持牌中藥材批發商英樺藥業公司處所，涉嫌供應懷疑附有虛假生產標準、名為「本草」的中藥配方顆粒，並拘捕一名49歲男子。

衞生署因應情報作出跟進，調查顯示相關中藥配方顆粒產品包裝瓶上附有「This product is produced under G.M.P. standard」字樣，但相關內地製造商未有取得相關中藥配方顆粒的藥品生產質量管理規範認證（中藥配方顆粒GMP認證）。所有涉及的產品均只供中醫師處方配發使用，由英樺進口及供應予少數本地中醫師。



行動中，海關人員共檢獲約10,000瓶懷疑附有虛假生產標準的中藥配方顆粒，並拘捕一名49歲男子。案件仍在調查中。衞生署至今沒有接獲與上述產品有關的不良反應報告，署方正知會受影響的中醫師有關事件及停止使用上述的中藥配方顆粒。

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責任編輯：蘇文軒