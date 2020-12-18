【醫療事故】威爾斯親王醫院接駁手術期間一度遺失斷指 院方8周內將提交報告

▲ 威爾斯親王醫院早前進行斷指接駁手術期間，一度遺失斷指。（資料圖片）

威爾斯親王醫院公布一宗醫療風險警示事件，一名病人在接駁斷指手術期間，其斷指一度遺失，尋回斷指後手術繼續進行，但因未能重建血液循環須要移除。院方將成立委員會調查事件，8周內向醫管局提交報告。



醫院指，一名63歲男病人12月16日下午因左手被電鋸鋸傷被送到急症室。病人當時左手五指嚴重受創，其食指被完全切斷，中指及無名指血管及神經亦被切斷，需進行緊急手術，接駁斷指及修復受傷血管和組織。



病人於晚上約6時半被送入手術室，其斷指以無菌外科手套包裹並放置於存有冰水的膠盒內，膠盒外貼上病人資料及斷指標示以作識別。醫生先進行中指及無名指血管接駁手術，至晚上約10時半，手術室護士交更期間發現膠盒內並無斷指，即時在院內進行搜索，至凌晨1時30分於手術室棄置物品中尋回斷指，斷指當時被原有的外科手套包裹。醫生檢查後認為手指結構並無受損，適合繼續進行接駁手術。惟手術後經接駁的食指未能重建血液循環，斷指須要移除。整項手術於翌日（17日）上午6時完成。



院方指，已經與病人及家屬會面交代手術過程，並就過程中一度遺失斷指表示歉意。並會密切跟進病人術後情況。



醫院已將事件列為醫療風險警示事件並向醫院管理局總辦事處通報，將成立根源分析委員會詳細調查事件經過及作出改善建議，以防止同類事件再次發生，並於8個星期內向醫院管理局總事處呈交報告。

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記者：徐紹軒