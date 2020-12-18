【第四波疫情】衞生署指可日送250至300人到檢疫中心　已加派人手及設施應付突發工作量

▲ 衞生署解釋接送密切接觸者到檢疫中心接受檢疫安排。（經濟日報資料圖片）

一名等候送往檢疫中心的62歲婆婆，被發現在美林邨家中離世，及後證實確診，衞生署人手被質疑是否不足。衞生署表示，自11月下旬起，署方每日可安排 送入檢疫中心的人數，由一般情況的最多200人，增至每日250至300人，亦已加派人手及設施應付突發工作量。

衞生署發言人指，為了加快接送密切接觸者到檢疫中心接受強制檢疫，衞生署已立即加派人手及增強設施配套以應付突發的工作量。在一般情況下，署方每日可安排最多200名密切接觸者到檢疫中心，自第四波疫情由11月下旬爆發以來，署方已作出內部調配，增加人手，將每日接送密切接觸者到檢疫中心的數量增加至每日250至300人。在過去一周有個別日子，接送人數超過400人。

發言人解釋，確診個案數字自11月下旬開始上升，患者分布全港各區，當中不乏大型群組，涉及大量密切接觸者；在12月上旬，確診個案數字持續高企，而相關密切接觸者倍增，令聯絡及協調工作量上升。

發言人提及，近日，除了每日新增確診個案的密切接觸者外，署方亦同時在過去兩星期需處理涉及5幢樓宇的大型居民撤離行動，其間需動員絕大部分負責處理檢疫安排的人員到現場作出協調，因此，部分的密切接觸者未能迅速獲安排入住檢疫中心；衞生防護中心同事已盡全力，希望能盡快作出安排。

發言人說，衞生署於收到密切接觸者的資料後會盡快安排專車接送到檢疫中心接受檢疫，有關工作需要多個政府部門緊密合作，包括由衞生署聯絡密切接觸者、通知檢疫中心內民眾安全服務隊及駐場職員、政府物流服務署安排接送專車及醫療輔助隊安排護送密切接觸者。

署方強調，一直密切留意疫情發展，不時檢討相關人手需求，盡量確保有關工作順利運作。

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記者：陳曉瑩