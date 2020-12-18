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【確診大廈】深水埗、觀塘區單日共增19宗　美孚新邨、南昌邨、石硤尾邨、藍田邨、觀塘花園大廈均上榜

社會 22:39 2020/12/18

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美孚新邨有確診個案。(經濟日報資料圖片)

本港今日（18日）新增70宗確診個案，患者年齡介乎2至90歲，79宗屬本地個案包括25宗不明源頭，另外亦新增逾00宗初步確診個案。

衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：

深水埗（9）

  • 美孚新邨 3 期
  • 南昌邨昌賢樓
  • 元州街 27 號
  • 石硤尾邨美盛樓
  • 元州邨元慧樓
  • 白田邨昌田樓
  • 成林大廈
  • 富昌邨富韻樓
  • 嘉都大廈

灣仔（2）

  • 銅鑼灣迷你酒店
  • 修頓花園

觀塘（10）

  • 坪石邨黃石樓(2宗)
  • 油翠苑沃美閣
  • 祥和苑和健閣
  • 高怡邨高遠樓
  • 平田邨平誠樓
  • 寶珮苑寶瑤閣
  • 觀塘花園大廈玉蓮臺 4 座
  • 藍田邨藍泰樓
  • 坪石邨金石樓

離島（2）

  • 香港天際萬豪酒店(2宗)

葵青（5）

  • 長康邨康盛樓
  • 翠怡花園 3 座(2宗)
  • 華豐園
  • 石籬(二)邨石榮樓

九龍城（1）

  • 半山壹號 23 座

黃大仙（6）

  • 彩雲(二)邨明麗樓
  • 富山邨富仁樓
  • 慈正邨正泰樓
  • 彩峰苑
  • 翠竹花園 4 座
  • 彩雲(一)邨繡文樓

沙田（8）

  • 新港城 2 期 D 座
  • 新翠邨新傑樓
  • 富豪花園帝皇閣
  • 博康邨博裕樓
  • 美城苑貴城閣(2宗)
  • 欣安邨欣喜樓
  • 濱景花園 1 座

西貢（2）

  • 清水灣半島 7 座
  • 清水灣半島 5 座

油尖旺（）

  • 駿發花園 5 座
  • 文苑樓
  • 文輝樓(2宗)

中西區（4）

  • 創業中心 A 座
  • 均益大廈 2 期 D 座
  • 水坑口街 24 號
  • 嘉樂園 B 座

東區（8）

  • 峰華邨秀峰樓
  • 小西灣邨瑞福樓
  • 柴灣邨灣映樓
  • 景翠苑(2宗)
  • 峰華邨曉峰樓(3宗)

大埔（2）

  • 豐年樓
  • 昌運中心華昌閣

北區（1）

  • 簡頭村

元朗（2）

  • 嘉碧峰
  • 天盛苑盛旭閣

南區（1）

  • 華富邨華信樓

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

酒店 衞生防護中心 經濟 新冠肺炎疫情

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