【確診大廈】深水埗、觀塘區單日共增19宗 美孚新邨、南昌邨、石硤尾邨、藍田邨、觀塘花園大廈均上榜
社會 22:39 2020/12/18
本港今日（18日）新增70宗確診個案，患者年齡介乎2至90歲，79宗屬本地個案包括25宗不明源頭，另外亦新增逾00宗初步確診個案。
衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：
深水埗（9）
- 美孚新邨 3 期
- 南昌邨昌賢樓
- 元州街 27 號
- 石硤尾邨美盛樓
- 元州邨元慧樓
- 白田邨昌田樓
- 成林大廈
- 富昌邨富韻樓
- 嘉都大廈
灣仔（2）
- 銅鑼灣迷你酒店
- 修頓花園
觀塘（10）
- 坪石邨黃石樓(2宗)
- 油翠苑沃美閣
- 祥和苑和健閣
- 高怡邨高遠樓
- 平田邨平誠樓
- 寶珮苑寶瑤閣
- 觀塘花園大廈玉蓮臺 4 座
- 藍田邨藍泰樓
- 坪石邨金石樓
離島（2）
- 香港天際萬豪酒店(2宗)
葵青（5）
- 長康邨康盛樓
- 翠怡花園 3 座(2宗)
- 華豐園
- 石籬(二)邨石榮樓
九龍城（1）
- 半山壹號 23 座
黃大仙（6）
- 彩雲(二)邨明麗樓
- 富山邨富仁樓
- 慈正邨正泰樓
- 彩峰苑
- 翠竹花園 4 座
- 彩雲(一)邨繡文樓
沙田（8）
- 新港城 2 期 D 座
- 新翠邨新傑樓
- 富豪花園帝皇閣
- 博康邨博裕樓
- 美城苑貴城閣(2宗)
- 欣安邨欣喜樓
- 濱景花園 1 座
西貢（2）
- 清水灣半島 7 座
- 清水灣半島 5 座
油尖旺（）
- 駿發花園 5 座
- 文苑樓
- 文輝樓(2宗)
中西區（4）
- 創業中心 A 座
- 均益大廈 2 期 D 座
- 水坑口街 24 號
- 嘉樂園 B 座
東區（8）
- 峰華邨秀峰樓
- 小西灣邨瑞福樓
- 柴灣邨灣映樓
- 景翠苑(2宗)
- 峰華邨曉峰樓(3宗)
大埔（2）
- 豐年樓
- 昌運中心華昌閣
北區（1）
- 簡頭村
元朗（2）
- 嘉碧峰
- 天盛苑盛旭閣
南區（1）
- 華富邨華信樓
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記者：洪芷晴