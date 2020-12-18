《銀河修理員》殺入「叱咤」我最喜愛五強 Dear Jane親挑靚女模做一件事

▲ Dear Jane今年成績不俗。

樂隊Dear Jane今年歌曲《銀河修理員》、《哀的美敦書》都有不俗成績，《銀河守護隊》並殺入叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強名單，Dear Jane乘勢推出新碟《Limerence》，並收錄多首未曾曝光新歌。

碟中歌曲除大熱作品，並有跟唱作歌手王嘉儀（Sophy）合唱的《給防護罩一吻》等。專輯以愛情中不同的瘋狂迷戀狀態為題，封面破格以女模特兒大頭照作封面，主音Tim並親自挑選女主角。

▲ 封面模特兒由樂隊親選。

事實過去MV出現的女主角均需經過Dear Jane精心挑選，今次封面model亦如是，更會是樂隊下一個MV的女主角。

《銀河修理員》推出後惹來極大回響，是樂隊繼2016年獲多個冠軍成績的《哪裡只得我共你》後，《銀》同樣橫掃各大音樂平台冠軍位置，《銀》亦獲不少網民翻唱，並花盡心思走到所有場景翻拍MV，設計出不少創意搞笑版來，而場景也成為網民拍照打卡熱點。

另外，商台今日公布「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強名單，MIRROR的姜濤及陳卓賢（Ian）分別憑歌曲《蒙著嘴說愛你》、《正式開始》殺入五強，其餘入圍歌曲包括鄭中基《My Only One》、林家謙《一人之境》及Dear Jane《銀河修理員》。