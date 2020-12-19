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美對港發旅遊警示指有任意執法風險　港府：與現實情況不符

政治 00:17 2020/12/19

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(資料圖片）


美國國務院更新對香港與內地的旅遊警示，將兩地的警告合併處理，指兩地有任意執法風險，呼籲民眾重新考慮是否前往。

政府發言人回覆，批評相關旅遊警示內容，與香港現實情況完全不符，反對有關政治操作。 有建制派亦認為，這明顯屬政治操作，企圖藉香港，全方位打擊中國政府。

政府發言人強調，香港國安法訂明所規定的四類危害國家安全的罪行，這些罪行的定義嚴謹，亦與其他司法管轄區的國家安全法所訂罪行和處理相似。犯法的人必須面對法律制裁。這是任何守法社會按法治應做的事。 

發言人指，警方會繼續公平公正、不偏不倚地依法處理所有案件。 又稱香港有獨立的司法制度，相信任何人會獲得公平公正的審訊。

民建聯經濟發展事務發言人、立法會議員周浩鼎表示，疫情下旅客大幅減少，有關警示的實際影響不大，明顯為政治操作。他相信，有關動作無可避免影響美國國民來港意欲，但指國安法生效後，海外公司的駐港公司數目仍有9025間，只比去年少15間，反映工商界仍很清醒，不一定會跟據警示放棄在港業務。

據美國國務院在本周四發出公告，分別對中國及香港發出最新旅遊警示，兩篇內容完全一致。警示提到，中國任意執行當地法律，如在未經適當法律程序下，對美國公民和其他國家公民任意拘留和禁止出境，並包括強迫參與中國政府調查、迫使家人從國外返回中國等，更同時以這些策略，獲取對外國政府的議價能力。

聲明又特別提到香港，指自港區國安法實施以來，中央可單方面和任意在港行使權力，包括新設的中央駐港國安公署，並不受本港司法制度監督。美方警告公民，法例涵蓋非港人或香港以外組織，或會令公開批評中國的美國公民，面臨被捕、拘留、驅逐或起訴風險。

記者：李淇

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