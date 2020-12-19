【狠母殺嬰】23歲狠母掐斃女嬰埋屍後參加空姐面試 被補後說：不能讓她阻礙夢想

▲ 23歲狠母掐斃女嬰埋屍後參加空姐面試，被補後說不能讓她阻礙夢想。

日本一名23歲狠心媽媽涉嫌因遺棄嬰兒被捕。她被指去年11月在日本羽田機場廁所誕下女嬰，然後在廁所裡活生生掐死女兒，再將女嬰埋在東京一個公園樹下離去。這位狠母為了自己的空姐夢，殺人翌日，這位狠母還若無其事地繼續參加空姐面試。

最終，女嬰屍體被在公園遊玩的小朋友發現，當時屍體全身赤裸、仍有臍帶、口中被塞了紙巾。警方調查後，拘捕了涉案23歲女子北井小由里，而她被捕後只說了句：「不能讓她阻礙我的夢想。」

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據日本媒體報道，北井小由里於去年11月由神戶乘坐飛機前往東京應徵空姐，到達羽田機後開始胎動並在機場廁所誕下女嬰，然後將其掐斃。她將女嬰放進一個袋子中，前往港區東新橋公園，並將屍體埋在公園的泥土內。

女嬰屍體被發現時全身赤裸、連有臍帶，大部分身體被埋在泥土內，頭部的右側和手臂的一部分外露於泥土，而口中被塞了紙巾。

北井小由里作供時聲稱，分娩後用紙巾塞住女嬰的口，但仍然止不住她的哭泣聲，所以掐著她的頸部。當地有關部門表示，女嬰的死亡原因相信是呼吸道阻塞引致窒息。

北井小由里又稱，懷孕後沒有告訴任何人，更向母親表示自己在醫院接受檢查，沒有懷孕。

北井小由里就讀神戶當地的大學，亦曾到夏威夷留學。2019年9月，她到婦產科診所求診，才發現已懷胎7月，超過了日本規定的墮胎時間。

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責任編輯：羅嘉欣