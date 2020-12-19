【最強繼母】自爆誕女11年未與燈箱大王註冊　楊卓娜：信任比一紙婚書更重要

▲ 原來楊卓娜與丈夫仍未正式註冊。

靚媽楊卓娜在2009年為燈箱大王楊志翹誕下女兒楊舒然，此外楊卓娜一直待兩名繼視如己出，3名女兒與媽媽關係要好，故楊卓娜也獲封為「最強繼母」。

楊卓娜不時在社交平台分享巧手製作的精美菜式，與家人齊享天倫樂，早前生日更獲老公聯同媽媽等家人一同送驚喜。

當外界以為楊卓娜早已與老公結婚時，她就在接受訪問時透露，二人多年來並未註冊，維繫關係全靠信任。

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▲ 楊卓娜與老公楊進翹仍未入紙註冊。（Instagram圖片）

楊卓娜與楊志翹相戀是因為她為他的女兒任手工藝班的導師，當時楊志翹力追楊卓娜兩年，才成功抱得美人歸。

不過，楊卓娜為楊志翹誕下女兒多年，二人的婚照卻一直沒有曝光。楊卓娜接受媒體訪問自爆，原來與楊志翹到今未有空閒去註冊。

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對另一半有信心

楊卓娜指對楊志翹非常有信心，即使他外出應酬喝酒，最後都懂得回家，二人的關係與信任已比一紙婚書更為重要，故一直未有過於執著要簽紙註冊結婚。

不過，簽了紙與未簽紙的夫妻關係，就完全未有影婚一家人的感情。楊卓娜與2名繼女的關係要好，既似媽咪又似朋友，與最小的妹妹也非常疼愛。

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楊卓娜持家有道

繼女亦懂得為楊卓娜製造驚喜，早前就聯同爸爸為她送上生日飯局，可見一家5口的真感情。楊卓娜把家事打理得井井有條，家人也相處得樂也融融，稱之為「最強繼母」亦合理不過。

楊卓娜除在家庭上擔當好媽媽的角色外，也自覺要成為女兒的榜樣，開始積極工作，憑好演技同不同劇中出眾的喊戲，令知名度開始上揚，獲不少觀眾稱讚，成為至今家庭事業兼顧得非常好的女強人典範。

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