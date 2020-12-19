【新冠疫苗】港大專家孔繁毅指高齡肥胖等可先接種新冠疫苗 強調疫苗非萬能打針後仍要戴口罩

▲ 孔繁毅認為高風險群組如長者、肥胖和糖尿病患者可先接種新冠疫苗。

全球各國都開始應用新冠疫苗，港大內科學系臨床教授孔繁毅認為，高風險群組如長者、肥胖和糖尿病患者可先接種新冠疫苗，但亦強調注射疫苗不是萬能，要繼續戴口罩及保持個人衛生。

孔繁毅在港台節目《香港家書》表示，每一隻新疫苗面世，由於沒有長遠的數據，大家抱有疑慮，完全可以理解。雖然有報道提及注射疫苗後有面癱、吉巴氏綜合症的神經系統毛病，但他指出現這些情況的機會非常低的，亦無法證實與疫苗有直接關係。

孔繁毅續指，要等數據及文獻支持，可能需要兩三年甚至更長的時間，所以在緊急情況下，各國政府及醫療機構使用未註冊的藥物，藥廠就可受條款保障免除責任，是常見的做法，不過疫苗生產商仍然有相當的責任保障疫苗的質素。

他指，疫苗從研發到生產，中間要經過不同程序，首先要經過動物實驗，繼而進行三階段人體臨床測試，要有廣泛及準確的數據，經過當地權威機構審批才可使用。而香港政府即將購買的疫苗，其中兩種疫苗已經有第三期臨床研究報告，一款有效率達95%，另一疫苗亦達70%。

▲ 港大內科學系臨床教授孔繁毅認為，高風險群組如長者、肥胖和糖尿病患者可先接種新冠疫苗，但亦強調注射疫苗不是萬能，要繼續戴口罩及保持個人衛生。（資料圖片）

他提醒，注射疫苗不是萬能，仍要繼續戴口罩及保持個人衛生。每種疫苗的有效程度都受到年紀、病歷等多方面因素影響。另外，亦要注意疫苗的效用可以維持多久，如果疫苗只得12個月的效用，就可能需要每年接種，因此仍需繼續觀察長期的報告，才可以確保有效性和持續性。他又提到，希望盡快為香港大學研究的噴鼻式疫苗進行第一期人體測試，為對抗新冠病毒作出貢獻。

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記者：徐紹軒