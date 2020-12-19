【兩男一女】港姐陳曉華疑與舊愛狄易達復合　新歡陳卓賢瞬間被「派帽」？

▲ 陳曉華疑與舊愛狄易達復合，新歡陳卓賢瞬間被「派帽」？

MIRROR成員Ian（陳卓賢）傳出與大台小花陳曉華（Hera）拍拖兼同居，男方經理人花姐馬上否認傳聞。今日又有知情人士報料指，最近撞見Hera與前度男友狄易達逛街買家品，疑舊情復熾，令Ian捲入「被派帽」疑雲。

ViuTV劇集《男排女將》播出大結局，有份參演的MIRROR成員Ian（陳卓賢）除了因為劇集人氣再度急升，最近更因為爆出與港姐冠軍陳曉華的緋聞，而成為話題人物。

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▲ Ian最近因為新劇《男排女將》再度人氣急升。（Facebook圖片）

有指Ian與Hera已在荃灣同居，Ian更大方讓出座駕給Hera代步。緋聞爆出後女方遭男方的粉絲猛攻，Hera對外聲稱自己現時單身，而Ian的經理人花姐（黃慧君）亦馬上否認戀情，指接載Hera的車中人並非Ian。

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▲ Ian被傳搭上大台小花陳曉華。（Facebook圖片）

事情峰迴路轉，今日又有人爆料，於日前見到Hera與前度男友、唱跳歌手狄易達仍藕斷絲連，見二人以低調打扮現身九龍灣購買家品，雖然未有太多親密行為，但從他們有默契的舉動猜測二人早已舊情復熾。

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一邊傳出與當紅偶像Ian的新戀情，另一邊廂則被指與舊愛狄易達復合，看來Hera需要親自現身為戀事解畫。

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男主角之一的Ian未有現身說法，其社交網站只得劇集宣傳的帖文。

至於另一男主角狄易達的社交網站，則突然清空，不論帖文或是追蹤人數全部歸零，未知是否有特別事情準備宣布。

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