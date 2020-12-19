【寒冬送暖】坐輪椅伯伯與妻嚴冬下執紙皮　社企「銀杏館」收集禦寒衣物送暖助基層

▲ 社企「銀杏館」派免費飯外，更收集好心人捐出衣物轉層基層人士。

天氣寒涼，本港近日氣溫錄得12度低溫。對於基層弱勢社群來說，熱飯、暖衣、厚被是奢侈品。社企「銀杏館」定期派免費飯外，更收集好心人捐出衣物轉層基層人士，有見需求多，銀杏館油麻地店暫停堂食，場地臨時改用寒衣收集，轉贈弱勢社群 ，義工亦在晚上出動派發物資。

▲ 婆婆在天冷下執紙皮謀生。（圖片：銀杏館）

輪椅伯伯為生計執紙皮

社企「銀杏館」在其facebook專頁發文分享，當中遇上一對坐輪椅執紙皮的伯伯及婆婆，有天黃昏，銀杏館行政總裁麥姑娘跟同事本欲送上寒衣及飯盒予義工提及的一名露宿者，他不在，只留下一些家檔。在該處前方，遇到一位坐著輪椅的伯伯，彎著腰在地上執起紙皮，再𠝹開執回來的紙皮，放上木頭車。伯伯回應姑娘，天氣冷，該露宿者會找一較暖地方，吃東西後才回來。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

麥姑娘本來準備了2份飯菜予該名露宿者，決定將一份分給伯伯，問他要否一個飯盒和湯，伯伯即點頭説「好呀！係咪可即刻食？」然後又說可否俾多一盒他，因婆婆行開去執紙皮，他希望要多一盒。

傾談間，知悉此伯伯是為了生計，每日下午4時至晚上10時在此處𠝹紙皮，婆婆就是不同地方去執，婆婆也是行得不好，不過不用坐輪椅，會執回給他紮起，由於他行動不便，就沒有去執，留下在此分工執紙皮！姑娘心痛之時，亦被輪椅伯伯的努力感動：

此伯伯和婆婆仍肯積極為生活而努力賺取微小的紙皮錢！

送上熱飯湯送暖

麥姑娘有感很想每日也有同事送上飯湯予區內一些有需要的人士，又或是可鼓勵他們每天也來取飯。

雖微小一個飯盒！但有大大意義！我再重提各同事必須用愛心煮好此飯盒，要飯餸足夠，要熱！只要弄好後，我們自己也是想吃的，便是了！

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

收集寒衣轉贈給弱勢社群

熱飯外，禦寒衣物亦少不得，銀杏館的寒衣轉贈服務活動已進行數天，但弱勢社群需求寒衣者眾，收集寒衣最大難題是場地及人力物力，銀杏館決定油麻地店暫時停業，場地用作收集寒衣轉贈給弱勢社群。

78歲獨居的蕭婆婆取了寒衣及一頂冷帽，開心表示終於可以有頂帽遮頭及耳。81歲有多種長期病患而獨居的梁婆婆目標清晰，她全間屋只有一張夏天薄被禦寒，她拿走了一個睡袋滿足地離開寒衣收集中心。

83歲的王伯住籠屋，床上得一張床褥甚麼都無，近幾晚瞓不到，員工將本準備外展街頭送給露宿者的睡袋棉被等拿給王伯，王伯想要多個枕頭，剛好有善心人送來了枕頭。最後請他多選一件寒衣，王伯立刻穿上邊走邊說：「真係暖好多」。

義工街訪送物資

一班《銀杏館》義工更兩人一組在區內慰問這班老人與無家者，把近日善長送來的睡袋、棉被、暖貼及口罩轉送上。過程中，找到一些保暖衣物不足的老人，更即時帶他們回到油麻地店「越老」二手衫回收站添衣。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯︰顏紫燕