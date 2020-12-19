陳帆：屯赤隧道長度深度全港第一 興建時引入多項創新技術

▲ 接受過專業訓練的加壓工程人員在鑽挖艙內更換刀具。（陳帆網誌圖片）

連接屯門及機場的屯門赤鱲角隧道（屯赤隧道）將於12月27日通車，運輸及房屋局局長陳帆今日（19日）在網誌提到，屯赤隧道是全港長度、深度第一的行車隧道，興建時引入了多項創新技術。

陳帆指，屯門赤鱲角隧道全長約5公里、深入水平面以下約60米，是現時香港長度和深度第一的行車隧道。屯赤隧道的走線橫跨交通繁忙的龍鼓水道，該處海床設有重要供電設施，工程團隊在海床底下以鑽挖方式建造，為全港第一條以這種方法興建的行車隧道。

工程採用了目前全球最大的隧道鑽挖機「秦良玉」，直徑逹17.6米，相當於6層樓宇的高度。「秦良玉」鑽挖時要面對花崗岩等堅硬的岩石，鑽挖機的200多個刀具亦會不斷耗損，工程人員需要經常檢查及更換。

陳帆說，由於工程在深入水平面以下約60米進行，四周的大氣壓力是地面的6倍，團隊第一次引進「飽和高壓」技術進行隧道工程，將接受過專業訓練的工程人員，把他們的工作及起居生活（包括飲食、休息、洗澡和睡覺），全數轉移到海床底下。工程人員以4人為一組，28天為一個工作週期，工作25天後，會到減壓艙居住3日，重新適應地面的大氣壓力，令工程人員要承受患上減壓病（俗稱潛水夫病或沉箱病）的風險減少。工程團隊總共進行了18個週期的「飽和高壓」作業，安全及有效率地更換了超過1,400個隧道鑽挖機刀具。

▲ 生活艙的內部設施及環境。（陳帆網誌圖片）

另外，建造過程中亦運用其他創新技術，如組裝合成技術配合建築信息模擬。隧道内壁、上方的抽風管道面板、中層道路護欄及公共設施走廊等，都使用大量預製組件興建等。

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記者：徐紹軒