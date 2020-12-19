【新冠疫苗】美國FDA批准緊急使用Moderna疫苗　疫苗存放要求較輝瑞疫苗寬鬆

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新冠肺炎疫情肆虐，美國食品及藥物管理局 （FDA）批准緊急使用Moderna疫苗，成為輝瑞疫苗之後，第二種被美國FDA獲批緊急使用的新冠疫苗，不過Moderna疫苗並不是港府早前公布採購疫苗的名單內。

美國生物科技大廠Moderna周一（16日）宣布，初步數據顯示，其研製的新冠病毒疫苗在第三階段臨牀實驗中，呈現高達94.5%的預防感染比率，而且即使受感染，也不至於引起嚴重病情，相關副作用則屬輕微或中度。

美國原定訂購了1億支Moderna疫苗，其後於上周同意再購買1億支，合共2億支Moderna疫苗，當中首1億支已開始進行生產。獲FDA批准緊急使用授權後，Moderna疫苗最快於24小時後開始運送到美國各地，目標於下周一早上配送完成。

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Moderna疫苗的存放要求相對較輝瑞疫苗寬鬆，在攝氏2度至8度的標準冰箱溫度下可存放30天，於攝氏零下20度的環境下，更可保存6個月，要運送至鄉郊及偏遠地區，相對容易得多。

至於輝瑞（Pfizer）疫苗已在美國展開接種，美國有護理員在接種輝瑞疫苗後，出現嚴重過敏反應。不過，美國食品及藥物管理局 （FDA）周四表示，輝瑞疫苗仍可繼續注射。另外，FDA亦未有如英國當局般更改指引，建議對食物、藥物有嚴重過敏史的人士避免接種輝瑞疫苗。

港府指下月有首批緊急使用疫苗到港，了解本港採購疫苗的種類及功效，即看：【下一頁】

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責任編輯：伍瑋瑋