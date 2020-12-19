【詭異喪禮】29歲男子死後被製成標本參加自己喪禮　親友驚見死者坐在教堂門口

▲ 29歲男子死後被製成標本參加自己喪禮，親友驚見死者坐在教堂門口。

加勒比海國家千里達（Trinidad and Tobago）近日進行了一場詭異喪禮，一名男子死後未有被放入棺材，而是被製成標本，穿戴整齊地被送到教堂參加自己的喪禮，惟遭教堂人員拒絕入場，家屬只能將標本放在門口，不少參加喪禮的親友都未認出死者。

29歲的Che Lewis和54歲的父親Adlay Lewis於11月在家中被槍殺。Che死後，友人將其遺體進行防腐處理後，為他穿上粉色西裝、白色西褲、白皮鞋及墨鏡，並將他安放在靈車的後座，一路以坐著的姿勢前往教堂，參加自己的喪禮，而靈車駕駛期間，亦相當受注目。

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當遺體被運抵教堂時，教堂人員大吃一驚，並拒絕讓死者入場，親友唯有將遺體安放在椅子上，讓他坐在教堂門口，並於旁邊擺放一張他的生前照片。結果，許多出席喪禮的親友未能認出遺體就是Che本人，紛紛以為是其他前來弔唁的親友，甚至怪責他不戴口罩。

負責這場詭異喪禮的殯葬公司老闆表示，這是家屬要求的，以前亦進行過類似喪禮，所以對於這種要求見怪不怪。不過，當地警方認為此舉魯莽，將展開調查，殯葬公司恐被罰款。而當地天主教神父亦批評這種行為不尊重死者，建議教區在葬禮前，要求對方提供所有細節。

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責任編輯：羅嘉欣