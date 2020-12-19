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【新冠肺炎】陳肇始稱市面人流未有隨防疫措施收緊減至最少 當局會視乎疫情延長或推行其他防疫措施

社會 11:55 2020/12/19

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食物及衞生局局長陳肇始指，市面人流車流沒有隨防疫措施減至7月時的水平，局方會檢視是否需要延長或推行其他措施。（資料圖片）

本港第四波疫情持續，而限聚令及晚市禁堂食等防疫措施下周三屆滿，食物及衞生局局長陳肇始指，市面人流車流沒有隨防疫措施減至7月時的水平，局方會檢視是否需要延長或推行其他措施。

陳肇始在一個電台節目表示，現時的防疫措施已達到7月時最嚴厲的水平，但市面人流和車流沒有相應減少至當時水平，局方正檢視疫情發展，以決定是否需要延長或推行其他措施。

有專家認為第四波疫情差不多「見頂」，但陳肇始指目前仍有雙位數的源頭不明個案，疫情回落得慢，政府目標是要減少人流，截斷傳播鏈，呼籲市民忍耐，不要舉行跨家庭聚會。

早前一名62歲女子等候進入檢疫中心期間離世，其後發現她感染新冠肺炎。陳肇始承認衞生署需要加強協調，政府目標仍然是一日內將密切接觸者送到檢疫中心隔離，衞生署現時每日可以處理約200人，如果不達標，當局會加強協調。

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記者：徐紹軒

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