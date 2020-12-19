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【香港愛情故事】兩公婆為買樓嗌大交　太太嫌丈夫不長進：我哋已經落後人好多【有片】

娛樂 12:58 2020/12/19

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

TVB劇集《香港愛情故事》播出2個星期，因劇情貼地易引觀眾共鳴成熱話。昨晚（12月18日）《香港愛情故事》講到子朗（羅天宇飾）與琪琪（龔嘉欣飾）首置所購單位同層有凶宅因此影響按揭，於是二人無奈撻訂兼要支付經紀費，令兩公婆拍拖至結婚以來首次嗌大交。

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龔嘉欣與羅天宇在劇中為買樓常起爭執。（劇照）

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為儲首期搏命搵錢

琪琪與子朗婚後一直想買樓置業，雖然遇上合適單位，但卻因計算錯誤令首期突增。

未能負擔首期的他們四處借錢，但都未能解決事件，最終要撻訂放棄單位，賠償數十萬，加上子朗義字當頭，得悉老友Henry（林景程飾）經濟有困難，而決定借錢他渡難關，令本來已不富裕的他們雪上加霜。

但琪琪並未有因此打消買樓的念頭，提議可先購入納米樓或龍床盤，細樓換大樓，總之一定要置業。

不過，子朗就不認同，更指因為儲首期而換新工，日日開OT，已沒有任何時間與琪琪相處，婚後比婚前更不開心。

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兩夫婦為此爭吵，琪琪更直指老公幼稚：「我哋已經落後人好多，你可唔可以唔好成個細路仔咁？」」

子朗反駁：「我真係唔明點解一定要同人比？」之後他更收拾衣服暫時離家，免得起衝突鬧離婚。

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為咗層樓，輸咗頭家，值得咩？（劇照）

為層樓輸咗個家

有網民就指出子朗好慘：「其實陳子朗先係最慘 被逼轉左份自己唔鍾意既工 又日日加班 又冇左30萬 又要俾經紀佣金又12萬 一段關係應該係有商有量 都要企係子朗角度諗下」

也有人認同：「乜事情都好，被逼就係一個好嚴重嘅問題」為了層樓，輸了個家，值得嗎？

撰文 : TOPick 柴犬出動

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