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【新冠肺炎】陳肇始：目標仍是一日內將密切接觸者送抵檢疫 承認需要改善細節

社會 13:01 2020/12/19

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食物及衞生局局長陳肇始指，近期大廈撤離居民令工作增加，但當局目標仍是在一日內將密切接觸者送到檢疫中心。（資料圖片）

早前一名62歲女子等候進入檢疫中心期間離世，其後發現她感染新冠肺炎。食物及衞生局局長陳肇始在一個電台節目上，承認衞生署需要加強協調，政府目標仍然是一日內將密切接觸者送到檢疫中心隔離，衞生署現時每日可以處理約200人，如果不達標，當局會加強協調。

陳肇始指，現時每日有近百宗確診個案，尤其有大廈需要撤離居民，屬於大型行動，增加運送檢疫人士的工作量，承認衞生署需要加強協調。她稱，署方已立即調配人手和車輛協助，亦尋求消防處和民安隊加強服務，而當衞生署聯絡不到密切接觸者，就會轉交警方跟進。

政務司司長張建宗在另一個電台節目表示，撤離大廈居民令人手需求達到高峰，等候安排進入檢疫中心的人數一度有約500人，昨晚已處理400多人，有40多人會在今早安排進入檢疫中心。

張建宗指，現時本港有4,300個檢疫單位，有約2,000個空缺，撇除先前有人遷出要消毒的單位，有約1,600個單位可供使用。他續指，竹篙灣檢疫中心下周可再增加850個單位，另有一間酒店月底亦可提供700個單位，屆時本港總共會有近6,000個檢疫單位。

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記者：徐紹軒

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