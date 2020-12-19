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【開心速遞】安仔再扮女人險被污辱　朱Ling護花怒打咸濕老板：你唔好攪佢！【有片】

娛樂 14:35 2020/12/19

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《愛‧回家之開心速遞》安仔反串魅力過人被有錢佬力追。

對演員來說拍攝處境劇的其中一個好處，就是能夠嘗試多種角色和打扮。昨晚出的《愛．回家之開心速遞》講金城安（周嘉洛飾）為了拍攝資金，再度扮演「偽娘」子珊，更被電影公司老闆相中力追，最後由其好友朱凌凌（吳偉豪飾）出手護花，再度組成「新CP」！

昨晚（12月18日）播出的《開心速遞》以「安仔有人追」為題，提到朱凌凌等人本來打算申請大學電影基金，把已拍好的短片改拍成足本版影片，可惜申請失敗。後來遇上一名電影公司老闆高正一，對方表示有意投資，但希望沿用朱凌凌之前的女主角。

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電影老闆睇中的女主角，是安仔反串的「子珊」。（截圖）

安仔再扮女人

眾人以為電影老闆看中的是Candy（葉蒨文飾），怎料後來才發現，原來老闆心目中的女主角，是反串成「偽娘」的金城安（周嘉洛飾）。

為了成功得到拍攝資金，安仔只好再度「出山」扮子珊拍攝。

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電影老闆高正一第一次見到安仔扮演的「子珊」，已指她是其心中夢寐以求的女演員，更表示：「我在你身上，找到在一般女性身上找不到的魅力。」

在拍攝空檔高正一經常上前向子珊噓寒問暖，還想要私下約她去街。

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到後來高正一更想實行「霸王硬上弓」，正準備向子珊送吻之際，朱凌凌現身救駕，寧願放棄拍攝資金都不想好友被「污辱」。

朱凌凌以「公主抱」，在日落斜陽面前抱走子珊，怎料這個畫面令高正一想到了手上的劇本《我可能真的愛你》，誘發其聯想並感動了他。到最後高正一決定「讓愛」，更表明不會撤走資金。

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子珊與Bonnie的情侶照。（instagram圖片）

本來因為兄弟情而經常被視為CP的安仔與朱凌凌，今次安仔換個身份，以「偽娘」與朱凌凌「再續前緣」，組成全新CP。

其實已非首次男扮女裝的周嘉洛，似乎非常享受，還在社交站發放「偽娘」與劇中女友Bonnie的合照，皮膚白滑的他看來很適合反串演出。

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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