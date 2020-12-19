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【殘忍殺孫】醉酒祖父母嫌2歲孫仔哭鬧嘈吵　勒死男孩丟火爐再棄屍-20°C雪地

親子 15:19 2020/12/19

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俄羅斯一對祖父母喝醉嫌2歲孫仔哭鬧太嘈，竟殺死他。

俄羅斯近日發生一宗慘案，一對祖父母受託照顧2歲孫仔，2人喝醉了嫌孫仔哭鬧太嘈，竟勒著男孩頸部，致窒息亡，2人未有驚覺鑄成大錯，沒有即時報警去搶救孫仔，更進一步將他丟進火爐裡及棄屍，極度殘忍。父母知悉後崩潰自責。

年輕爸媽找長老照顧兒子

綜合外媒報道，20歲俄羅斯女子Maria跟25歲丈夫Dmitry Shcherbakovy育有兒子Dima，早前他們找52歲和48歲的祖父母幫忙照顧孫仔Dima。之後父母接回小朋友，只看到兒子的衣服，卻找不到人，後來在附近的零下20度雪地找到兒子的焦屍，爸媽當場崩潰，並立即報警。

發現Dima的屍體時，未知祖父母是兇手。在警方調查和法醫鑑定之下，Maria和Dmitry 才得知兒子死亡的殘忍真相，並拘捕行兇的祖父母。

祖父母對孫仔下毒手

祖父母因喝酒喝大醉，對孫仔的哭鬧感到不耐煩，嫌嘈竟然下毒手，狠心勒死他，之後更隨手將已窒息Dima扔進旁邊取暖用火爐裡，最後將燒焦的屍體棄至零下20度的雪地中。

Dima爸媽及家人都很傷心，有感拯救不到孩子而自責地道：

我們可憐的小男孩，我們怎麼能讓這種事情發生，救不到你……

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責任編輯︰王明芳

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