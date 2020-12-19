【無力感】許廷鏗曾覺未做好不敢上紅館　跳出舒適圈不怕被大台封殺

▲ 許廷鏗接受電台訪問分享新碟創作概念。

歌手許廷鏗自2017年完約星夢，離開大台跳槽到華納，先後推出過不同大碟，最近更在疫市推出新專輯《Netagtive》。許廷鏗接受電台《1圈圈星光背後》訪問分享創作概念。

今次的新專輯中，許廷鏗（Alfred）有填詞人林夕坐鎮，在林夕今年的11首作品中，Alfred佔了4首。Alfred透露與夕爺的交情源起於2016年一曲《我的志願》。今年疫情前，他亦有到台灣探望夕爺。

▲ 許廷鏗憶述17年轉公司的掙扎。（Instagram圖片）

Alfred表示：「最初《慌》一曲不是找夕爺寫，但想來想去，最知道我內心恐懼一定是夕爺。夕爺很鍚我，致電他就一口答應。最近我們談了一個電話，聊到天南地時，他忽然說：『我要說一句感激！』這句對我來說，實在太重了！我話反而要感激他，他這樣的地位，肯為我這後輩理解我的心路歷程，再將我的心思變成文字，我才是要說感激那一個。」

Alfred的新專輯不走主流路線，而是談及不少負面的思想，他表示不擔心被標籤及加以聯想：「這不到我擔心，製作這專輯是帶些任性，就是想表達我及團隊當下的心態，填詞人想講什麼，我唔mind唱出來。」

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說回2017年由大台轉往華納，Alfred提及初時確有掙扎：「以前很安定，工作會知怎安排，什麼也有經理人理。但到某一刻，我明白再這樣下去就一世、就會原地踏步，當時我在電視台說只想專注做音樂，什麼劇也不拍，人家是不會明。我不是不想拍劇，只是我心虛，覺得做歌手的定位也未做得好！」

▲ 許廷鏗去年首次踏上紅館。（Instagram圖片）

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他也對過往的表演曾感憂慮：「我臨離開舊公司一次頒奬禮演出很犀利，又噴火又有女dancer又有機會唱很多自己的歌，當下是不知何解有啲驚！是驚不知外人怎看，對於某些歌手來說，這是夢寐以求的機會，但我身在其位，我是否該做？」

他表示當時很強烈覺得自己未夠資格做這件事：「之前同樣演出是哥哥（張國榮）喎！像是拿了專業成就獎才有這樣的表演，當時我真的還未到。」

故有傳當年星夢為挽留Alfred，曾於2017年拿下檔期為他舉行處男紅館騷，但Alfred卻等至去年出道十周年轉公司後才首登紅館：「一如之前我說，那時我真的未ready。」

雖然轉公司後，Alfred在大台零曝光，但他覺得凡事一定有取捨，並感謝新公司看到他在音樂上的發展。