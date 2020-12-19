【心酸一幕】西伯利亞零下20度狗媽媽慘被凍死　7隻狗BB伴屍3日不願離開

▲ 西伯利亞零下20度狗媽媽慘被凍死，7隻狗BB伴屍3日不願離開。

踏入12月，俄羅斯西伯利亞氣溫跌至攝氏零下20度，在冷冽寒冬下出現了令人心酸的一幕，一隻狗媽媽慘被凍死，而7隻狗BB一直依偎在牠的懷裡，伴屍3日不願離開，救援人員花了不少時間才能將牠們帶到動物保護中心，目前正等待領養。

根據英國《DailyMail》報道，西伯利亞近日發現一隻狗媽媽的屍體，牠大半身被冰雪覆蓋，而牠的7隻狗BB奇蹟生還，一直依偎在媽媽的懷裡。救援人員最初發現牠們時，牠們不願離開媽媽，最後足足花了2天時間才成功把牠們帶走到動物保護中心。

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中心職員推測，狗媽媽可能遭當地居民落毒，加上敵不過寒冷天氣而凍死。而在荒野捱凍數日後，這7隻小狗終於得到溫飽，目前健康情況良好。報道指，狗BB只得一個月大，現時正等待領養，中心職員稱希望能出現聖誕奇蹟，讓狗狗獲得一個新家。

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責任編輯：羅嘉欣