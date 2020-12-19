【新冠肺炎】新增109宗確診個案包括42宗本地源頭不明 累計病例破8,000宗

▲ 本港今日新增109宗確診個案，102宗本地病例包括42宗源頭不明。

本港第四波疫情未止，衞生署及醫院管理局下午舉行疫情記者會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。本港今日（19日）新增109宗確診個案，102宗屬本地個案包括42宗不明源頭，另外60宗與其他個案有關，累計個案總數突破8,000宗。另外有70多宗初步確診個案。

60宗與其他個案有關，包括一位貴東樓人士，另外一位明麗樓人士，5位沙田一田百貨群組，2宗日出康城9期一座地盤群組，2位新蒲崗「BillySir音樂教室」群組，1位是跳舞群組以及1位將軍澳藍田隧道地盤群組。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。中心提醒曾到訪在《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下指明場所的人士，必須遵從強制檢測公告接受新冠肺炎病毒檢測，中心亦呼籲市民如有病徵，應立即求醫。

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記者：徐紹軒