【新冠肺炎】新蒲崗「BillySir音樂教室」群組再添2人染疫　累計共12人確診

▲ 新蒲崗「BillySir音樂教室」群組再添2人染疫，累計共12人確診。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，位於新蒲崗景福街104號新時代工貿商業中心的「Billy Sir 音樂教室」昨日爆發逾10人的群組，涉及1位老師，5個學生。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（19日）指，本港新增109宗確診個案，102宗屬本地個案包括42宗不明源頭，另外60宗與其他個案有關，累計個案總數突破8,000宗。

「BillySir音樂教室」群組再添2人染疫，累計共有12人確診。據張竹君昨日指，他們唱歌時不會牽涉很多人，通常一個老師對2至3名學生。學生年紀介乎50至60歲。

點擊下圖看「Billy Sir音樂教室」上堂情況：

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多個感染群組亦擴大，包括：

歌舞群組增1人

將軍澳藍田隧道地盤群組增1人

沙田一田增5人

東頭邨貴東樓增1人

彩雲邨明麗樓增1人

旺角Skypark增5人

日出康城9期一座地盤群組增2人

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記者：沈佩珊