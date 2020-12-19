【確診大廈】今日有70多宗初步確診 柴灣景翠苑增至6人染須派樽檢測【附大廈名單】

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署及醫院管理局下午舉行疫情記者會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。今日有70多宗初步確診個案。

張竹君指，點算後有幾座大廈確診個案較多，需要派樽，包括：

富山邨富仁樓，有不同方向、不同座數的3個單位受影響，都有家人確診，分別有2位、4位及2位，皆為無源頭

石籬（二）邨石榮樓，有3個單位受影響，其中一單位屬跳舞群組，不同方向、不同座數，涉4名患者

平田邨平誠樓，有3個單位受影響，不同方向、門牌，涉4名患者

旺角Sky Park，共3個單位受影響，其中2單位同層，涉5名患者

均益大廈第2期D座，共3個單位受影響，涉8名患者，其中一單位有6人確診，其餘2個單位各1人確診

▲ 柴灣景翠苑再多一單位出現確診個案，須強制檢測。（資料圖片）

另外，柴灣景翠苑再多1個單位確診，涉及1人，總數增至6個，而早前確診的單位亦增1人確診，當局晚上會發出公告要求該大廈住戶進行強制檢測。而麗晶花園第6座亦需做第2次強制檢測。

張竹君說，景翠苑6個單位中有2個單位同一座向，兩者相隔8層，但由於情況常見，好難判斷有無關係，現時中心會先檢測，若有更多個案就可能要專家視察。

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記者：徐紹軒