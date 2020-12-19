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【通輯患者】63歲男患者逃離醫院　醫管局指病人曾擅離病房仍有病毒感染須隔離治療

社會 17:02 2020/12/19

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庾慧玲補充指患者情況穩定，神志清醒，一直沒有徵狀。（陳永康攝）

本港第四波疫情未止，衞生署及醫院管理局下午舉行疫情記者會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。本港今日（19日）新增109宗確診個案，102宗屬本地個案包括42宗不明源頭，另外60宗與其他個案有關，累計個案總數突破8,000宗。

伊利沙伯醫院63歲確診男病人逃離醫院，仍未尋回，醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指出患者戴口罩，公眾人士以及醫護人員都有戴口罩，相信感染風險不高，不過不知道他會經過哪些地方，呼籲確診患者要與醫護人員合作，不要自行離開醫院。

她表示病室及病房都有自動雙門連鎖裝置，並設有無錄影功能的中央監視裝置，院方亦有定時監察病人，形容病人或因「動作太快衝了出去」，逃離醫院。她又指醫院負壓隔離設施，運作正常，患者入住的獨立病室有自動雙門的裝置。

警方通輯逃離伊利沙伯醫院63歲男病人。

庾慧玲補充指醫護日常對患者會有風險評估，之前評估認為有關患者不需要穿上約束衣，而患者的情況穩定，神志清醒，一直沒有徵狀，不過仍有病毒感染情況需要接受隔離治療，根據他的留院情況，前一日曾離開自己病室，要由醫護勸喻，有時候都要需要醫護勸喻才願意接受治療，曾經有不合作的紀錄，院方會配合警方的調查工作。

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記者：伍瑋瑋

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