【香港愛情故事】向親友借錢見盡人情冷暖　有錢親戚挖苦：還得晒至奇【有片】

▲ 漢聲為了兒子忍氣吞聲向弟弟借錢。

TVB劇集《香港愛情故事》引觀眾共鳴成熱話，昨晚（12月18日）《香港愛情故事》講子朗（羅天宇飾）與琪琪（龔嘉欣飾）首置所購單位同層有凶宅因此影響按揭，要另外再多120萬元才足夠付首期，於是二人四出找人借錢，見盡人情冷暖。

當中琪琪向邱雄健（石修飾）借錢，可是理性的邱雄健覺得女兒無力還債，勸琪琪撻訂。之後琪琪向朋友借款，結果個個「托手踭」。

後來，琪琪有錢中女上司Sophia（莊思敏飾）本來願借錢，但是Sophia竟遇網上情騙，被騙走幾百萬元。

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▲ 不夠錢付首期，子朗向父親求助。

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漢聲為兒子甘受辱

至於子朗的一眾好兄弟雖然肯借錢，可是眾人加起來的錢仍是不夠付首期，於是子朗只好向父親陳漢聲（白彪飾）坦白一切。

平時自尊心超重的漢聲，為了兒子只好低聲下氣向有錢的弟弟陳漢光（魏惠文飾）借錢。

其實當年漢聲對弟弟漢光供書教學，但漢光但沒有知感恩圖報，還歧視哥哥。當漢聲父子到漢光辦公室借錢，漢光太太用紙杯斟茶給漢聲，還說怕有人口臭，用紙杯可節省不用洗杯。

當漢聲父子開口借錢並承諾6年內還清借款，漢光太太卻說：「燶丁乾咁，還得晒至奇啦！」

之後漢光雖然肯借出40萬元，但不斷挖苦漢聲，指對方小時候不用心讀書，出來工作時又常開罪別人：「你自己唔掂，攪到個仔都唔掂。」

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平時火氣猛的「大聲公」漢聲今次為了兒子也忍氣吞聲，不過乖仔子朗不忍父親受辱，主動作罷，拒絕漢光的支票。

網民也留言反映有錢親戚炫耀自己的財富之餘，還喜歡踩低別人抬高自己，嘴臉十分難頂，覺得劇中漢光夫婦的討厭態度很寫實。