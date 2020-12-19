特區政府堅決反對有美國官員發表對12名逃犯的言論 　對罔顧事實、混淆是非的言論表示強烈不滿

▲ 特區政府堅決反對有美國官員就12名逃犯的言論。（資料圖片）

美國國務卿蓬佩奧在社交網站發文，促請內地當局立即釋放涉嫌偷越邊境的12名港人，又指這12人所犯的所謂「罪行」，只是為逃避暴政，又批評中共將香港變成以往的東柏林，正積極阻止民眾到其他地方尋求自由。香港特區政府發言人今日（19日）堅決反對有美國官員就12名逃犯的言論，對這些罔顧事實、混淆是非的言論表示強烈不滿。

發言人指該12名逃犯是香港通緝犯，在香港涉嫌干犯多宗嚴重罪行，包括涉嫌製造或管有爆炸品、縱火、串謀傷人、暴動、襲警、管有攻擊性武器、管有工具可作非法用途、違反《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》有關勾結外國或境外勢力危害國家安全罪等。當中10人已被起訴，獲法庭保釋候審，但不准離開香港。他們並沒有留在香港面對法律責任，反而以不合法的方法潛離香港，逃避法律責任。

又稱有關人士在內地水域因涉嫌干犯偷越國（邊）境罪被內地執法部門依法拘捕。內地機關正按其法制處理案件，特區政府不會干預其他司法管轄區的執法及司法工作。待內地當局依法處理這12名逃犯在內地干犯的罪行後，特區政府會要求將他們送返香港，追究他們在香港所涉嫌干犯的罪行。

發言人重申，犯法的人必須面對法律制裁，這是任何法治社會應做的事，指香港警方的行動是針對違法行為，與涉案人士的政治背景無關，作出拘捕完全是基於證據和嚴格按照法律進行。警方一直公平公正、不偏不倚地依法處理所有案件，強調香港有獨立的司法制度。任何人會獲得公平公正的審訊。律政司一直按證據、適用法律和《檢控守則》獨立地作出檢控決定，不受任何干預。任何違法的人均須為其行為負責。

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記者：伍瑋瑋