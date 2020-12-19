【確診個案】房協一名助理經理確診新冠肺炎　於長沙灣喜韻工作

▲ 房協一名員工確診新冠肺炎，於長沙灣喜韻工作。（資料圖片）

房協今日（19日）表示一名員工確診新冠肺炎，房協指一名助理經理確診，員工於長沙灣喜韻一樓的房協物業管理部保養組工作，辦公室並不對外開放，該員工日常主要從事行政工作，不會與居民或公眾人士接觸，最近一次上班日期為12月14日，工作時需要佩戴口罩及遵守相關防疫措施。

該員工於昨日(18日)接獲衞生防護中心通知初步確診後，房協已即時關閉該辦公室並安排全面清潔和徹底消毒。該辦公室將關閉至12月27日，於12月28日重開。與該員工座位相近的同事及其上司一共3人已接受病毒檢測，結果為陰性。

房協會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的防疫措施，並為員工提供適切支援。因應疫情，房協已採取一系列防疫措施，包括盡量安排員工在家工作或彈性上班、每位同事進入工作間前均進行體溫探測、加強各個工作地點的清潔及消毒、盡量以視像形式進行會議，並提醒員工保持社交距離、注意個人衞生及作出健康申報等。

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記者：伍瑋瑋