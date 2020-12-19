【限時優惠】FILA官網聖誕大減價低至5折免運費　憑優惠碼享7折掃新貨波鞋衛衣【內附連結】

▲ FILA官網推出限時快閃優惠低至5折。（圖片由FILA提供）

聖誕節快到，FILA官方網上商店於即日起至12月27日推出多重優惠低至5折，大家可買到多款新貨外，12月21日憑優惠碼更可享有7折額外優惠。

是次快閃優惠包括FILA FLUID 、FILA Tracer 等官網獨家人氣鞋款，更有FILA FUSION x White Mountaineering 及FILA × Maison MIHARA YASUHIRO聯乘系列。為大家介紹四大禮遇。

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禮遇一：聖誕獨家限量套裝

聖誕獨家限量套裝分別有男、女裝組合，照顧各位潮流男生及女生需要，組合以低至62折發售， $999已可入手一對FILA FLUID人氣鞋款及斜背包或一件衛衣加背囊的組合，要血拼優惠套裝就要馬上行動了！

禮遇二：消費現金折扣

於FILA 官網購買運動鞋及服飾滿指定金額即享現金折扣：折後滿$1,000，即減$200 ； 滿$1,500，即減$400 ； 滿$2,000，即減$600 。（只適用於12月18-20日及12月22-27日）

禮遇三：12月21日一日限定Flash Sale

多款人氣服飾及鞋款除原有折扣外，12月21日輸入專屬7折優惠碼「FILAXMAS30」購物更享一日限定全店額外7折優惠，折上折。

禮遇四：限量FILA 毛毛斜背包禮品

於12月18至27日期間在FILA官網購物滿$1200即可免費獲FILA 毛毛斜背包。

購物連結：官方網上商店

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責任編輯：王芷瑩