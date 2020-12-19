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【粉絲福利】朱千雪IG破60萬人追蹤　隔空送吻回饋支持者愛戴

娛樂 14:30 2020/12/19

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

朱千雪IG破60萬人追蹤，隔空送吻回饋支持者愛戴。

港姐朱千雪（Tracy）近年專心攻讀法律，現時已於某大律師樓正式掛牌成執業律師，去年又與拍拖多年的醫生男友拉埋天窗，生活美滿。今日千雪在其社交網站發放「福利圖」，答謝網友對她的支持。

朱千雪今日（12月19日）在其instagram發放近照，站在海邊的她一副悠然的模樣，望著鏡頭單眼放電，更嘟起珠唇向鏡頭獻吻。

【踩過界II】朱千雪當大律師後聲演代表作　Tracy欣賞王浩信：希望再合作【有片】

千雪向支持者送吻。（IG圖片）

原來朱千雪是為了慶祝她的instagram追蹤人數超過了60萬人，千雪發文感謝大家的支持。

大批粉絲留言祝賀，而吸引力爆燈的千雪，數小時內又再添加了近千位追隨者，可謂魅力非凡。

【律政新人】朱千雪完成實習正式投身法律界　前港姐Tracy晉身成大律師

    點擊圖片放大
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現年32歲的千雪，於2012年參選香港小姐獲得季軍已入行。

於2015年起她決定重投校園，攻讀法律學系，於今年9月完成實習後正式成為執業大律師。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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