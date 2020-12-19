  • 16°C
香港時間 : 20201219日 (六) 18:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【慶生負評】竹內結子逝世3個月　前夫中村獅童貼與3歲兒子慶生惹批評

娛樂 17:08 2020/12/19

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

竹內結子前夫中村獅童被指無情。

日本女星竹內結子逝世近3個月，終年40歲，親屬已在9月30日為她低調舉行喪禮。竹內結子的第二任丈夫中林大樹，承諾會照顧繼子及親子，撫養成人。

相反，竹內結子的前夫中村獅童就一直未對事件發言，似乎未有打算照顧二人的15歲兒子。

由於受網民狙擊，中村獅童關閉社交平台拒絕亮相，至昨日（12月19日）終於在IG發文。

【竹內結子逝世】丈夫決獨力撫養繼子及親子　中林大樹：會是結子最高興的事

竹內結子前夫中村獅童發文。（Instagram圖片）

中村獅童受指摘

中村獅童在照片中貼出與第二任太太生的3歲兒子的慶生照，桌上擺有生日蛋糕，可是溫馨畫面反令網友更為憤怒，指罵他未有為失去媽媽的大兒子設想。

不過也有網民指二人已離婚多年，中村獅童已過新生活，他只是上載與兒子慶生的照片，大家不應反應過敏。

另外亦有日媒《女性自身》報道，中村獅童與竹內結子離婚後，其實與兒子有保持聯絡。他在得悉竹內結子的死訊後，更哭得雙眼紅腫，並打算接回兒子，但因尊重中林大樹的決定，才交由對方撫養。

竹內結子於9月逝世。（Instagram圖片）

中林大樹照顧繼子

儘管現年35歲的中林大樹與竹內結子的長子沒有血緣關係，但他早把對方視如己出。

所以據知因竹內結子的娘家認為兩子最好交由結子的親姐照顧，可是中林大樹沒有考慮將小孩託付他人撫養。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

雖然一個鰥夫要養育兩名兒子頗為吃力，但他已表明決心：「由我撫養他們長大，會是結子最高興的事。」中林大樹堅持撫養兩子的態度，令外界感到欣慰。

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【竹內結子逝世】死前1小時空白時間成謎團 　遺體送抵殯儀館丈夫大受打擊
20:05 2020/09/29
【竹內結子逝世】死前1小時空白時間成謎團 　遺體送抵殯儀館丈夫大受打擊
【竹內結子逝世】葬禮已低調完成　竹內結子丈夫傷心過度未接受警方問話
12:08 2020/10/01
【竹內結子逝世】葬禮已低調完成　竹內結子丈夫傷心過度未接受警方問話
【竹內結子逝世】丈夫決獨力撫養繼子及親子　中林大樹：會是結子最高興的事　
18:08 2020/10/06
【竹內結子逝世】丈夫決獨力撫養繼子及親子　中林大樹：會是結子最高興的事　
竹內結子 離婚 家庭關係 爸媽心聲 家庭教育 電影 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【求生技巧】約定「誰先死就吃對方肉」　情侶被困珠峰47天靠求生技巧1死1獲救
11:50 2020/12/18
【求生技巧】約定「誰先死就吃對方肉」　情侶被困珠峰47天靠求生技巧1死1獲救
【窮媽大翻身】3孩靚媽說服老公辭工開拉麵店　生意月入僅1.5萬靠一招翻身年賺5千萬
17:46 2020/12/17
【窮媽大翻身】3孩靚媽說服老公辭工開拉麵店　生意月入僅1.5萬靠一招翻身年賺5千萬
【創業追夢】4個後生仔傾爆房傾出一盤生意　大學生創業開時鐘酒店
18:05 2020/12/16
【創業追夢】4個後生仔傾爆房傾出一盤生意　大學生創業開時鐘酒店