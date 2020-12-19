【慶生負評】竹內結子逝世3個月　前夫中村獅童貼與3歲兒子慶生惹批評

▲ 竹內結子前夫中村獅童被指無情。

日本女星竹內結子逝世近3個月，終年40歲，親屬已在9月30日為她低調舉行喪禮。竹內結子的第二任丈夫中林大樹，承諾會照顧繼子及親子，撫養成人。

相反，竹內結子的前夫中村獅童就一直未對事件發言，似乎未有打算照顧二人的15歲兒子。

由於受網民狙擊，中村獅童關閉社交平台拒絕亮相，至昨日（12月19日）終於在IG發文。

【竹內結子逝世】丈夫決獨力撫養繼子及親子 中林大樹：會是結子最高興的事

▲ 竹內結子前夫中村獅童發文。（Instagram圖片）

中村獅童受指摘

中村獅童在照片中貼出與第二任太太生的3歲兒子的慶生照，桌上擺有生日蛋糕，可是溫馨畫面反令網友更為憤怒，指罵他未有為失去媽媽的大兒子設想。

不過也有網民指二人已離婚多年，中村獅童已過新生活，他只是上載與兒子慶生的照片，大家不應反應過敏。

另外亦有日媒《女性自身》報道，中村獅童與竹內結子離婚後，其實與兒子有保持聯絡。他在得悉竹內結子的死訊後，更哭得雙眼紅腫，並打算接回兒子，但因尊重中林大樹的決定，才交由對方撫養。

▲ 竹內結子於9月逝世。（Instagram圖片）

中林大樹照顧繼子

儘管現年35歲的中林大樹與竹內結子的長子沒有血緣關係，但他早把對方視如己出。

所以據知因竹內結子的娘家認為兩子最好交由結子的親姐照顧，可是中林大樹沒有考慮將小孩託付他人撫養。

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雖然一個鰥夫要養育兩名兒子頗為吃力，但他已表明決心：「由我撫養他們長大，會是結子最高興的事。」中林大樹堅持撫養兩子的態度，令外界感到欣慰。