【放任教育】鄭希怡女兒梁浸浸7歲前不學寫字　Yumiko奉行慢學遭田亮質疑孩子會自卑

▲ 鄭希怡不催谷女兒學習，7歲前不用學寫字，田亮感到驚訝。

藝人鄭希怡Yumiko 近年集中在內地發展事業，帶同女兒梁子柔（梁浸浸）亮相綜藝節目而爆紅，近日Yumiko 在《小巨人運動會》節目中，更跟一眾嘉賓包括劉翔及田亮討論起教育觀，她表示不會讓女兒上補習興趣班，為女兒揀選的幼稚園都不會催谷學習，7歲前是不用學寫字，她的言論讓田亮感到錯愕，兩人掀起討論。

▲ Yumiko 在《小巨人運動會》節目中，更跟嘉賓包括劉翔及田亮討論起教育觀。（影片截圖）

梁浸浸在7歲前不學寫字

湖南衛視播映綜藝節目《小巨人運動會》由明星領隊搭檔小朋友參加運動比賽奪獎牌，嘉賓包括劉翔、田亮、陳立農、鄭希怡等，近日播出的一集之中，Yumiko提自己小時參與很多不同的興趣班，童年大部分時間被迫在家中練琴，幾乎沒太多玩耍，因此當她有了女兒梁浸浸後，不想女兒重演自己小時候的不愉快童年，主張實行放任教育，讓她輕鬆學習，擁有沒有壓力而開心童年。

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梁浸浸現時5歲，就讀本港幼稚園，Yumiko提倡慢學的教育觀，不會為女兒報讀各式興趣班，所選擇的上學模式是輕鬆愉快學習為主，在校種種菜，接觸大自然，女兒在7歲前不用學寫字。劉翔聽到Yumiko分享的教育理念，表示很好，外國很流行這樣的教育法。

田亮質疑Yumiko過份放任

可是另一位嘉賓田亮不認同Yumiko的慢學放手式的教育觀，認為如果沒小孩時，想法或會跟Yumiko一樣，但當了爸爸後發現社會競爭太激烈，認為要跟大潮流，讓孩子從小學習不斷增值提升競爭力。他現年12歲女兒Cindy就已會打網球及拉小提琴，9歲兒子就學會彈結他。當家長首要學的就是讓孩子跟大家一樣上補習班！Yumiko不認同表示：

我就覺得大潮流是這樣，你可以不跟著別人，我頂住那個壓力就可以了。

▲ Yumiko 與女兒梁浸浸母女裝。（圖：Yumiko IG）

田亮憂慮子女長大後會跟他人比較而自卑，甚至會責怪父母，所以選擇盡早安排認為對小孩好的各式學習，他更反駁Yumiko：

你頂住，你孩子頂得住嗎？孩子告訴你說：「我很不開心，為甚麼別人都可以，我不行？

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鄭希怡主張不用比較孩子

Yumiko堅持自己的教學原則，認為孩子根本不需要跟別人有比較的心理：

如果這麼小就要跟別人比較，那得有多累？我們成人比較已經很累了。

雙方各持己見，最後另一嘉賓打圓場，表示沒有定論，不用討論出結果來。

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就讀華德福幼稚園

據悉Yumiko女兒梁浸浸就讀華德福幼稚園，該校創辦人曾接受TOPick訪問認為，小朋友遲早識讀書、寫字，培養好奇心令他們有興趣學習更重要。她有學生升上主流小學，由不識字在短短幾個月已考得全班第一。學校鼓勵小朋友接觸大自然，教學亦離不開大自然素材，強調「華德福」不是一種教育方法，而是一種「Life Style」，注重小朋友的作息、飲食及健康。

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責任編輯︰王明芳