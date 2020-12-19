【李偲嫣離世】謝鋮浚在妻子李偲嫣離世3日後入檢疫中心　衞生署稱增派人手協調密切接觸者隔離

▲ 李偲嫣丈夫謝鋮浚在妻子離世3日後入住檢疫中心。（資料圖片）

大圍美林邨美桃樓一名62歲密切接觸者等待送往檢疫期間，倒斃家中，外界質疑政府安排檢疫過程。衞生署（19日）表示，過去24小時採取特別行動，增派人手和協調多個政府部門，截至下午3時已接送超過480名等候檢疫的密切接觸者入住檢疫中心，現時尚餘極少數有特殊情況或需求，例如醫療、食物和寵物需要等的密切接觸者，仍有待安排入營。

署方指正繼續跟進有關人士的需求，務求短時間內將他們送到檢疫中心，不時檢討人手需求，並與相關部門和單位保持密切聯繫，確保工作順利運作。

據了解正義聯盟創辦人李偲嫣12月16日疑因感染新冠肺炎後離世，其丈夫謝鋮浚為密切接觸者，在今日下午獲安排由八鄉元崗新村住所送往檢疫中心，而食環署職員在大約一小時後，到住所門外清潔消毒。

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李偲嫣星期三（16日）在家暈倒後送往博愛醫院搶救後不治，體內驗出新冠病毒，其丈夫謝鋮浚事後一直留在家中自我隔離。有關李偲嫣入院情況，即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋