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【萬千星輝2020】《踩過界II》下周大結局　「盲俠」王浩信：望大家繼續支持

娛樂 14:32 2020/12/19

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王浩信發文宣傳《踩過界II》。（取自王浩信IG）

《踩過界II》下周大結局，男主角王浩信雖然憑此劇提名萬千星輝頒獎典禮爭視帝，可是因為王浩信身在內地工作，所以《踩過界II》播出期間舉行的記招，他一直未能出席。

不過他仍十分此劇，久不久在個人社交平台發文宣傳《踩過界II》。他最近在個人發文上載一張自己坐在房中的照片，寫道：

踩過界2播放進入最後一星期，也是最令人揪心的一個案件和人物關係的巨大變化，可能好多觀眾朋友已經睇到大結局，但係好希望大家仍可以繼續支持，除了因為自己很喜歡亦覺得感動，更加希望所有演員的努力可以（畀）比大家見到！

撰文 : TOPick柴犬出動

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