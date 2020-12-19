【萬千星輝2020】《踩過界II》下周大結局 「盲俠」王浩信：望大家繼續支持 娛樂 14:32 2020/12/19 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠 ▲ 王浩信發文宣傳《踩過界II》。（取自王浩信IG） 《踩過界II》下周大結局，男主角王浩信雖然憑此劇提名萬千星輝頒獎典禮爭視帝，可是因為王浩信身在內地工作，所以《踩過界II》播出期間舉行的記招，他一直未能出席。 不過他仍十分此劇，久不久在個人社交平台發文宣傳《踩過界II》。他最近在個人發文上載一張自己坐在房中的照片，寫道： 踩過界2播放進入最後一星期，也是最令人揪心的一個案件和人物關係的巨大變化，可能好多觀眾朋友已經睇到大結局，但係好希望大家仍可以繼續支持，除了因為自己很喜歡亦覺得感動，更加希望所有演員的努力可以（畀）比大家見到！ 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【使徒行者3x踩過界II】13歲外國生活煉成硬朗性格 蔡思貝：遇好事壞事都懷感恩之心 18:20 2020/12/09 【使徒行者3x踩過界II】13歲外國生活煉成硬朗性格 蔡思貝：遇好事壞事都懷感恩之心 【踩過界II】張曦雯拒做花瓶進修演技 Kelly拍劇不懼挑戰：無底線 19:40 2020/12/17 【踩過界II】張曦雯拒做花瓶進修演技 Kelly拍劇不懼挑戰：無底線 【使徒行者3x踩過界II】《香港愛情故事》林景程連續三套現身 入行10年團火未熄 12:43 2020/12/09 【使徒行者3x踩過界II】《香港愛情故事》林景程連續三套現身 入行10年團火未熄 電視劇 TVB 踩過界 王浩信 萬千星輝頒獎禮