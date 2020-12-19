【《救救我》真實版】非法禁錮性侵逾30名兒童達17年　南韓牧師聲稱「驅走受害者淫亂靈魂」

▲ 非法禁錮性侵逾30名兒童達17年，南韓牧師聲稱「驅走受害者淫亂靈魂」。

韓劇《救救我》以異端宗教及性暴力等作為主題，12月15日JTBC電視台獨家報導，警方近日揭發一宗幾乎為《救救我》「真實版」的案件。當地一名在教堂照顧孩子的牧師，強姦及禁錮30多名兒童持續達17年，聲稱驅走他們身體中的淫亂靈魂。

根據JTBC報道，南韓警方於本月4日收到起訴書，內容直指一名牧師在近20年來一直強姦未成年人。起訴人為3名由小學起就被非法禁錮在該教會的20多歲女性。她們表示，該牧師曾對自己的父母聲稱「會用心照顧孩子」，但多年來一直對兒童實施性暴力。每次強姦她們時，牧師甚至會拍攝影片，並強行讓她們一起觀看。直到成年後，她們才能逃出教會的魔爪，但由於害怕牧師，所以一直未有報警。

JTBC獲悉了起訴書的內容，該三名受害者在起訴書中透露，在2002年冬天，牧師曾將她叫到教會1樓的房間，稱「要原諒我的罪過，讓我說出自己犯下的壞事」，牧師聽到回答後就稱這種行為為「淫亂罪」。而且在她們承認與別的孩子發生性關係之前，將不被允許離開房間。如果最終認定是謊言，牧師就會開始實施犯罪，高呼要「驅走他們身體內的淫亂靈魂」。

受害者們主張，該牧師甚至說出了難以啓齒的話。牧師曾要求她們摸自己的身體部位及擺出性行為的姿勢，並將整個過程拍攝。受害者們主張，最多的一年曾遭性侵60次，而且隨著時間的推移越來越頻繁，這樣的事情持續了超過17年。

受害者雖然感到羞恥，但當時無力反抗，因為對她們而言，牧師就是上帝。如果主張屬實，則是以深厚的感情進行心理支配後實施性暴力的性犯罪。

而且在接近20年間，她們一直不能上學，被迫逗留在教會內做家務，當鄰居們傳出相關傳聞時，還更遭到教會的恐嚇。

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警方日前前往京畿道的一個田園住宅村，對搜查被揭發涉事牧師的住宅及傳教學校，在教會負責人阻止下，警方一度試圖強行進入，並在牧師的住宅和車輛上集中搜查了影像拍攝等證物。目前警方估計，受害者超過30名。

但該牧師方面否認了所有嫌疑。牧師的妻子否認他會對孩子們如此侵犯，而且所有教徒都知道牧師不是這樣的人，更解釋指，牧師只是像託管學校一樣運營，幫助了有困難的孩子而已。

文章獲伍麒匡授權轉載，原文刊登於伍麒匡 Cyrus Ng Facebook專頁。

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責任編輯：羅嘉欣