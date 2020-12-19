【確診大廈】觀塘及沙田區錄最多個案、半山區衛城閣、伊利閣上榜 6間酒店有確診個案

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衞生防護中心公布，截至12月19日零時零分，中心正調查109宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計8,079宗（包括8,078宗確診個案和一宗疑似個案）。

過去14天，即12月5日至18日，本港累計新增1,268宗個案，包括1,182宗本地個案，而其中423宗源頭不明。今日新增的確診個案中，觀塘及沙田區錄最多個案，而半山區衛城閣、伊利閣也有確診病例。詳情如下：

東區

柴灣景翠苑x2

柴灣曉翠苑碧翠閣

小西灣小西灣邨瑞隆樓

筲箕灣廣益大廈

灣仔區

灣仔熙華大廈B座

南區

薄扶林華富(二)邨華泰樓

中西區

半山區衛城閣

半山區伊利閣

上環麗雅苑

西營盤廣豐臺2座

西營盤皇后大道西165號

中環和安樓

觀塘區

觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座

觀塘雲漢邨漢柏樓

觀塘安達邨正達樓

油塘油美苑淑美閣

油塘油翠苑沃美閣

油塘油麗邨逸麗樓

藍田平田邨平誠樓

藍田安田邨安健金樓

藍田興田邨彩田樓

藍田平田邨平誠樓

藍田平田邨平善樓

牛頭角彩盈邨盈樂樓

牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺4座

牛頭角牛頭角下邨貴亮樓

牛池灣彩雲邨明麗樓

牛池灣龍池徑26號

牛池灣彩虹邨白雪樓

牛池灣彩輝邨彩葉樓

西貢區

西貢井頭村

西貢井欄樹村

將軍澳尚德邨尚仁樓

九龍城區

何文田冠德苑冠榮閣

何文田何文田邨靜文樓

九龍城美東邨美寶樓

土瓜灣明倫街24A號

九龍太子道西283號明園

紅磡城中匯

土瓜灣樂民新邨樂善樓

土瓜灣富薈馬頭圍酒店

深水埗區

深水埗黃金閣

深水埗李鄭屋邨道德樓x2

深水埗富昌邨富誠樓

長沙灣元州邨元慧樓

深水埗李鄭屋邨道德樓

荔枝角曼克頓山1座

石硤尾大坑東邨東海樓

長沙灣元州邨元泰樓

黃大仙區

黃大仙竹園(南)邨華園樓

油尖旺區

旺角長寧大廈

旺角富榮花園7座x2

旺角通菜街42號

油麻地文輝樓

沙田區

沙田好運中心榆林閣

沙田乙明邨明信樓

沙田濱景花園3座

沙田乙明邨明恩樓

沙田富豪花園帝皇閣

沙田濱景花園3座

馬鞍山錦豐苑錦菱閣

馬鞍山欣安邨欣喜樓

馬鞍山錦泰苑錦基閣

大圍金禧花園6座x2

大圍新翠邨新月樓高座x3

大埔區

大埔富亨邨亨泰樓

屯門區

屯門田景邨田裕樓

屯門大興花園1期2座

屯門兆禧苑宏禧閣

屯門翠林花園A座x2

葵青區

葵涌葵盛東邨盛強樓x3

青衣長發邨亮發樓

葵涌葵盛西邨8座

葵涌葵芳邨葵泰樓

葵涌荔欣苑荔采閣

青衣青泰苑俊泰閣

葵涌石籬(二)邨石欣樓

荃灣區

荃灣石圍角邨石翠樓

荃灣縉庭山2座

荃灣海濱花園海銀閣

大埔區

大埔南坑

大埔嘉熙7座

大埔太和邨新和樓

大埔懷仁街6號

元朗區

天水圍天頌苑頌浩閣

元朗尚城7座

北區

粉嶺簡頭村

坪輋大埔田村

粉嶺榮輝中心3座

酒店

紅磡都會海逸酒店

馬鞍山海澄軒海酒店

灣仔利景酒店x2

銅鑼灣香港珀麗酒店

尖沙咀香港金域假日酒店

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記者：伍瑋瑋