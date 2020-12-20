【新冠肺炎】13歲男童確診染疫後6日亡 搶救期間積血噴濺病房墻壁

新冠肺炎疫情持續，美國一名13歲男童確診感染新冠肺炎6日後，因併發症搶救無效離世，搶救期間因胸肺積血，噴血濺染病房墻壁，場面驚嚇，其母公開照片，以兒子之死警世，呼籲大家認真對待疫情，不要誤信新冠肺炎只是「弱感冒」。

綜合外媒報道，現年44歲的護士Stephanie Franek，10月25日與兒子Peyton Baumgart一同確診，開始出現輕微症狀，然後隔離。豈料兒子在第4天，與人對話出現困難、手、腳指甲變青藍。

她立即將兒子送院搶救，由於其兒子有哮喘與甲狀腺問題，抵達急症室時已非常虛弱，經檢測，發現其體內血氧含量暴跌至44％，比正常值95至100%是非常危急。約1小時後，他就被接上呼吸機，稍晚時候被插上ECMO（俗稱人工心肺）。

點擊看男童染疫情況：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

10月31日，Peyton Baumgart突然急速惡化，脈搏微弱，開始咳嗽，以及胸內出血。其母稱，醫生在更換兒子頸部的人工心肺導管時，他胸部積存的血液猛烈地灑到墻壁，就連「心臟外科醫生全身都是血，而他繼續工作」。

她親眼看著4名醫生與10名護士在1小時15分鐘之間，奮力試圖從死神手上將她兒子搶回來。惟兒子最終仍返魂乏術。

Stephanie坦言從未想過兒子再也無法再踏出醫院，「我從來沒有聽說孩子染疫會那麼嚴重。我為之震驚，無法形容這種突然的、毀滅性的失去」。

另Stephanie的57歲的姊姊Cyndi Crawford也在感恩節前一周確診、12月7日去世。她稱她和家人的心「被撕碎」。她公開照片，期望大家更認真看待新冠肺炎，做好防疫措施，不要說它是跟感冒一樣、是假新聞。