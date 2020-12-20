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【新冠肺炎】消息：新增逾70宗確診個案　涉不明源頭病例

社會 13:53 2020/12/20

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消息指今日（20日）新增逾70宗確診個案

本港第四波疫情未止，消息指今日（20日）新增逾70宗確診個案，涉不明源頭病例。

昨日（19日）新增109宗確診個案，102宗屬本地個案包括42宗不明源頭，另外60宗與其他個案有關，累計個案總數為8079宗，包括8078宗確診及1宗疑似個案。

昨日再有多棟大廈由確診個案較多，需要派樽，包括：

  • 富山邨富仁樓，有不同方向、不同座數的3個單位受影響，都有家人確診，分別有2位、4位及2位，皆為無源頭
  • 石籬（二）邨石榮樓，有3個單位受影響，其中一單位屬跳舞群組，不同方向、不同座數，涉4名患者
  • 平田邨平誠樓，有3個單位受影響，不同方向、門牌，涉4名患者
  • 旺角Sky Park，共3個單位受影響，其中2單位同層，涉5名患者
  • 均益大廈第2期D座，共3個單位受影響，涉8名患者，其中一單位有6人確診，其餘2個單位各1人確診

 港府傍晚發出公告，任何在11月30日至12月19日期間曾身處柴灣峰霞道8號景翠苑超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於12月24日或之前接受檢測。

全球各國都開始應用新冠疫苗，港大內科學系臨床教授孔繁毅認為，高風險群組如長者、肥胖和糖尿病患者可先接種新冠疫苗，但亦強調注射疫苗不是萬能，要繼續戴口罩及保持個人衞生。詳情即看:【下一頁】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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