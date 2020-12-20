財委會明日審議注資抗疫基金　張建宗冀盡早通過撥款助重創行業

▲ 政務司司長張建宗。

港府建議向防疫抗疫基金注資64億元，政務司司長張建宗表示，明日將出席立法會財委會的特別會議，審議有關防疫抗疫基金注資，期望議員能盡早通過撥款，各個負責推行資助計劃的政策局和部門會盡力簡化申請程序，加快審批，讓受重創的行業盡早得到資助。

張建宗今早（20日）發表網誌指，港府向防疫抗疫基金注資64億元，聚焦支援因政府收緊社交距離措施而受重創的行業和市民，當中55億元用作推出19項資助計劃，另外預留約9億元作應急之用，再加上行政長官在施政報告已宣佈會特別為受重創的旅遊業推出約6億元的紓困措施，整個支援是精準、具規模和針對性的；並指新一輪的注資撥款額55億元，相較於９月份的第三輪同類措施的總金額大約為28億元，幾乎是上一輪的兩倍，主要考慮到在傳統消費旺季實施社交距離措施，對多個行業打擊嚴重，而這些行業亦可能只有很少時間適應有關的防疫抗疫措施。新一輪受資助的行業包括食肆、健身中心、美容院、戲院等。

他表示，政府向防疫抗疫基金作出的三輪注資，以及財政預算案的紓困措施，涉及的承擔額已經超過3000億元，相當於本地生產總值約11%，預計2020至21財政年度將錄得創新高的超過3000億元赤字。他續指，面對疫情帶來的不明朗因素，政府必須審慎理財，保持穩健的財政儲備。

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責任編輯：郭詩詩