【新冠肺炎】張建宗指5間指定檢疫酒店提早運作暢順　當局發逾百張5,000元罰款告票

▲ 5間指定檢疫酒店上周五起提早運作，九龍酒店是其中一間。（資料圖片)

本港第四波疫情持續，指定檢疫酒店計劃本周三正式全面實施，早前有5間酒店提早成為指定檢疫酒店。政務司司長張建宗表示，港府已派專責隊伍巡查有關酒店，按目前情況觀察，運作大致暢順。

張建宗今日（20日）發表網誌指，本港5間酒店已提早於上周五（18日）起以指定檢疫酒店模式運作，只接待從中國以外其他國家抵港人士入住作強制檢疫用途。政府已派出專責隊伍巡查五間酒店，按目前情況觀察，運作大致暢順。指定檢疫酒店計劃的全面實施日期為12月22日，屆時所有36間指定檢疫酒店只可接待從中國以外其他國家抵港進行檢疫的人士，並會嚴格不准檢疫人士離開其客房及接受訪客探訪，以減低社區傳播風險。所有經機場抵港將入住指定檢疫酒店人士亦須乘坐政府安排的專車直接前往該酒店，進一步減少他們與社區的接觸，實施「閉環式管理」。

另外，港府由本月11日起已增加違反群組聚集和佩戴口罩規例的定額罰款金額，由2,000元提升至5,000元。由12月11日至18日期間，相關執法部門已發出超過118張5,000元的罰款告票，政府會繼續加強執法；食環署在12月2日至18日期間已加強巡查餐飲處所，就以上指示要求共發出33個口頭警告，並向9名未有妥善展示「安心出行」場所二維碼的海報的餐飲業務負責人展開檢控程序。

此外，他提到，本港上周天氣明顯轉冷，氣溫驟降加上疫情雙重夾擊，提醒市民要加倍注意健康和保暖，強調新冠肺炎確診患者初期只出現輕微或如同傷風感冒的症狀，甚至沒有病徵。市民如感到不適，應立即求診，切忌輕視病情而延誤診治，因截至本月13日，約350名確診病人曾在深切治療部留醫，其中約三分二患者不足70歲，更有19名患者為40歲以下。

根據統計，本港15至39歲人士佔整體人口比例31%，但其確診個案比例高達35%。至於80歲及以上的長者，雖然確診個案比例只佔4%，但全部死亡個案中接近55%為80歲或以上的人士，遠高於整體人口平均的2%死亡率。近日有確診者入院時病情已十分嚴重，亦有60歲以下較年輕的死亡個案，提醒市民絕不要誤以為年輕患者症狀較輕微，而延遲求醫。如有任何不適，應盡早求醫及接受檢測。

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責任編輯：郭詩詩