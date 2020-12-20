【香港愛情故事】糖妹供弟弟英國留學學費每年30萬元　靠一個理財心得應付沉重開支

▲ 糖妹堪稱超級孝順女兼好家姐。

近期在電視常見到糖妹黃山怡，因為TVB的新人氣劇《香港愛情故事》，以及深夜重播的《女人俱樂部》，她都有份參演。

在《香港愛情故事》內，大學生周帆（劉子碩飾）稱12歲要學理財。至於現年33歲的糖妹天生童顏，外表比實際年齡年青很多，思想十分成熟，她也是早在中學已清楚自己的路向，而且入行後更深明理財的重要。

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▲ 糖妹早已知道未雨綢繆的重要。（經濟日報圖片）

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糖妹買20多份保險

糖妹曾接受TOPick專訪，自言出身連小康之家也說不上，早已明白追夢都要考慮現實：「出道前已一直兼職做電台、化妝，因為不想父母擔心，也覺不應該問家人拿錢，媽媽曾講過可給錢讓我讀書，但我覺已經出身，應懂照顧自己，亦有自己對人生的想法。」

未雨綢繆的糖妹，入行以來買了20多份保險，不少都是為父母的醫療和意外而買。糖妹分享理財心法稱：「儲錢是需要動力，無論為自己為家人，首先要有個目標，一個人如果對將來有計劃和危機感，就知道生活上很多地方都需要用錢，自然就會去學習理財。」

▲ 糖妹十分喜歡唱歌。

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不過糖妹本來住在深水埗唐樓，只是後來為方便工作於2019年搬屋租住南區的貝沙灣，據悉每月租金約2萬多元。自言租金成為生活最大開支，向來屬慳妹的糖妹日常使費更精打細算。

她本身想置業，所以仍在努力儲首期，而且糖妹認為買樓是人生大事不能輕率入市。雖然如此，因為父母已退休，她肩負養家的重任，孝順女兼好家姐肩負弟弟赴英國讀大學的學費。

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好家姐供弟弟留學

弟弟在英國只是學費每年也約30萬元，讀4年即是要逾百萬元，已可拿用作上車首期，但糖妹寧用來供給細佬海外讀書：「一個男生去過海外留學，對投身社會一定有有幫助，若弟弟有興趣過去留學，而我能力做到，也願意供他，雖然負擔是重了，但投資在一個人身上，是不能這樣去計算。」

弟弟在英國留學已3年，尚差1年畢業，近日因疫情令學校停學，弟弟暫時從英國返港，不過糖妹已表示，如果弟弟有意再讀博士，她也會繼續供弟弟讀書：「不過也警誡，是真的有興趣才讀，而不要成為逃避養家的藉口。」實在是位好家姐。

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