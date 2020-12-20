【萬千星輝2020】《開心速遞》大小姐升呢首次提名視后　林淑敏謙稱：只是機會選擇了我

▲ TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的「大小姐」林淑敏今年角逐《萬千星輝頒獎典禮2020》最佳女主角。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》入圍名單已公布，曾憑《愛‧回家之開心速遞》獲最佳女配角的林淑敏，今次繼續憑「大小姐」龍力蓮一角入圍，而且升呢入圍最佳女主角，與一眾花旦齊爭視后寶座。

首次角逐視后的林淑敏獲粉絲撰寫長文為她拉票，林淑敏看大感窩心，並放在個人社交平台分享。

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▲ （取自IG）

林淑敏粉絲所撰寫長文如下：

二十年前，有個女孩去參加選美，可是，她並沒有入選三甲，只是獲得了一個被人稱為豬肉獎的獎項——網上最奪目小姐。

之後，女孩並沒有順勢加入娛樂圈，而是去了做她夢想的幕後工作。

如是者，過了大約年半左右，女孩去了當演員，可當年「網上最奪目小姐」的光芒已褪下，

她也只是在不同劇集中做戲分甚少、容易被人遺忘的角色。 一年又一年地過去，女孩一直做好自己本分，但也沒一個角色能有迴響，也逐漸不再是女孩了。

之後，她確診了乳癌，晴天霹靂吧，事業沒有起色，健康卻響起警號。

及後，她以乳癌康復者的身份得到了廣告，諷刺吧，默默耕耘了十年，初步為人認識卻因為自己罹患癌症，

但至少，開始有人記得她。 之後數年，她也有幾個角色得到人討論，可是，也無法幫助她的事業更上一層樓，往往在劇集播畢後一切也回到原點，

彷彿如何努力也徒然。但是，她沒有放棄，繼續努力。在大約三年多前，她得到了一個足以改變她一生的角色。

儘管說這角色能改寫她的命運，可一開始，這角色的戲分並不重，只是因為她表現得出色，加上受觀眾歡迎，

戲分才愈來愈重。後來，她由當年的女配大熱，到女配獎得主，到最受歡迎女角色五強，再到今年提名視后，

雖看似來得很快，可一切都得來不易，除了運氣外，最重要的是她自己一直以來的努力，若沒有持續的預備，

好運到了也捉不住。堅持一年容易，可堅持二十年，很難。她不是花瓶，也不是偶像派，更不是當紅花旦，

她只是一個一直都很熱愛演戲和很努力的演員。如果沒有特別偏好的話，請大家投票支持林淑敏，可以嗎？ #萬千星輝頒獎典禮2020 #萬千星輝頒獎典禮 #愛回家之開心速遞 #愛回家 #開心速遞 #林淑敏 #林淑敏mandy #mandy林淑敏 #mandylam #龍力蓮 #大小姐 #最佳女主角 #最喜愛tvb女主角 #視后 @sukman_lam

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林淑敏轉載粉絲的文章，並回應：

人係要堅持做正確的事，而且有些事情必須要盡力做的。把工作做好是一份社會責任！因為我深知道我的工作可以為人減壓、製造娛樂和傳遞愛。對我來說，好過一號出糧。謝謝一班小粉絲的包容和愛！假如能和你們一起成長，我就很滿足。🥰你們對我的愛護，是我繼續堅持和走下去的理由。很窩心💕多謝您們！🙇🏻‍♀️

林淑敏感謝粉絲支持

林淑敏回覆TOPick表示為粉絲所寫的長文感到很開心、很感動：「有些粉絲從《愛‧回家》跟到現在，真的看着他們的轉變和成長，他們都很厲害，有時會送畫給我，有時又會寫咭給我，很窩心。」

她續指：「昨晚看見時真的很感動，因為她將我一直走來的路都寫出來，我自己都覺得辛苦，看畢後才發現自己原來也是有點堅持。人人也是打工出糧，原來在他們眼中我是有付出過努力，所以很窩心。來自一班小妹妹的手筆，我都希望能與她們一起成長，看到她們有出息。」

▲ （鄺素媚 攝）

林淑敏首角逐視后

林淑敏憑《開心速遞》的大小姐一角大受歡迎，於2018年憑此角獲《萬千星輝頒獎典禮》最佳女配角獎。

對於首次獲得視后提名，她表示以平常心面對：「我們這部劇有3個提名，丹爺（劉丹）獲提名最佳男主角，其他演員如家傑（許家傑）和Amy姐（樊亦敏）也獲提名，大家也是一起進步，比只有自己獲得提名感到開心。我不太看好自己，不過會照去頒獎禮感受。」

談到今年晉身女主角之列，林淑敏謙稱：「沒想過自己是配角還是主角，因為Sit-com是沒有主角，不會突出誰，只有丹爺是主角、軸心，每位也可擔正一集，也可以在後面過鏡。」她不忘幽默稱：「都是這樣去演，最重要有糧出和有騷。」

▲ （取自IG）

林淑敏望突破自己

入行20年，林淑敏現時最想的是求突破：「我也怕自己演得很醜或很悶，在尋找新的事去刺激自己，想時時也有點不同。感謝耶穌，感謝我的宗教信仰，可能很多人都覺得我大病一場或是怎樣，做了這麼多年。」

她坦言：「老實說，公司內有很多人都做了很多年，那天我回公司獲牌，20年、30年、40年.......原來一眨眼就是了，很多跟我同期的人其實也很有料、很努力，只不過是機會選擇了我，這是耶穌的恩典。」

林淑敏又謂：「同一個角色、機會，即使是給其他的人手上，相信也會能突出，因為角色本來就是很好，這個機會就是很好。所以我覺得沒甚麼能誇口，只能感謝我所相信的上帝。能夠做到自己喜歡的工作，而且有人出糧給你去做喜歡的工作，有機會做想做的事，完全都是恩典。」

記者：梁樂欣